Mercedes Gle e Gle coupé si rifanno il trucco. Motorizzazioni elettrificate ed aggiornamenti tecnologici

La Mercedes GLE, anche nella sua variante sportiva, la GLE Coupé, è stata oggetto di un restyling importante che ha interessato esterni, interni, e la tecnologia di bordo. Con la rivisitazione del modello, lanciato nel 2018, la gamma di motori è diventata interamente elettrificata mediante i sistemi mild hybrid a 48 volt con generatore di avviamento integrato, e plug-in hybrid di quarta generazione. Inoltre, la maggior parte delle GLE in gamma presenta un incremento di potenza, con la GLE 400 e 4MATIC che ha guadagnato ben 30 kW. A livello di tecnologia a supporto del guidatore, il pacchetto di assistenza alla guida offre ulteriori funzioni specifiche migliorate nell’efficacia, come l’Active Distance Assist DISTRONIC, l’Active Steering Assist e il Traffic Sign Assist. Mentre il pacchetto parcheggio con telecamera a 360 gradi supporta il conducente nelle manovre di ingresso e uscita dai parcheggi. Inoltre, con la funzione ‘cofano trasparentè, mediante il programma di guida in fuoristrada attivo, il display centrale consente di osservare in maniera virtuale al di sotto della parte anteriore del veicolo, per superare percorsi scoscesi.

Mercedes Benz ha ridefinito il pacchetto Off-Road Engineering con componenti che includono una protezione antincastro e, in combinazione con le sospensioni pneumatiche AIRMATIC (optional), un’altezza da terra superiore di 30 millimetri. Non manca il Trailer Manoeuvring Assist che, tramite il Trailer route planner, consente di trovare percorsi ottimizzati quando si viaggia con un rimorchio. Si tratta di un aiuto utile, in quanto la GLE vanta una capacità di traino ancora più elevata, fino a 3,5 tonnellate, che sfrutta un gancio di traino completamente elettrico selezionabile tramite un pulsante nel portellone posteriore o un pannello sul display centrale.

Esternamente, sia la GLE che GLE Coupé presentano nuovo paraurti anteriore con due feritoie orizzontali con inserti cromati che attraversano la griglia del radiatore. I fari LED High Performance sono di serie, e cambia anche l’interno delle luci posteriori. I dettagli estetici AMG Line, come la griglia a diamante con pattern Mercedes-Benz cromato, la grembiulatura anteriore AMG con elemento cromato, i pannelli laterali AMG e i rivestimenti dei passaruota nel colore del veicolo, e la grembiulatura posteriore AMG, sono divenuti di serie sulla GLE Coupé. Debuttano due nuove livree, il blu sodalite metallizzato, e l’alpine grey solid Manufaktur.

Nell’abitacolo spiccano il volante di ultima generazione con superfici sensoriali sulle razze orizzontali. sono disponibili l’impianto audio premium Burmester surround sound system con il Dolby Atmos, e l’Energizing Air Control, che passa in modo intelligente dalla modalità di aria fresca a quella di ricircolo dell’aria. L’hardware ed il software del sistema di infotainment MBUX sono stati migliorati, Apple Car Play e Android Auto sono ora disponibili in modalità wireless, l’assistente vocale diventa capace di apprendere, attivando i servizi online dell’App Mercedes me, e con la funzione MBUX Smart Home, GLE e GLE Coupé diventano un centro di controllo mobile per la casa. Non mancano, infine, gli aggiornamenti over the air.