Mercedes, il ceo Källenius con Roger Federer svelano la nuova Classe S ancora camuffata

In un video sul canale ufficiale YouTube di Mercedes-Benz, il ceo della brand, Ola Källenius, ha mostrato la nuova Classe S (https://youtu.be/IcvIvUkYXu0), in parte ancora camuffata, affiancato dal content creator Justin Tse e dal campione di tennis Roger Federer, che si è collegato, a sorpresa, mentre era a bordo della vettura, rigorosamente sul sedile posteriore. L'anteprima mondiale è prevista per il 29 gennaio, ma intanto nel cortometraggio Källenius ha sottolineato come ci siano circa 2.700 componenti nuovi o aggiornati sulla nuova ammiraglia, per una percentuale che va oltre il 50% e che il design del frontale avrà una calandra dal look più prestigioso ed una stella illuminata sul cofano.

Nel quadro estetico figurano anche nuovi fari anteriori e posteriori, mentre l'abitacolo potrà offrire un comfort superiore grazie a delle sospensioni pneumatiche migliorate con regolazione intelligente degli ammortizzatori capaci di smorzare anche i passaggi sui dossi rallentatori. Personalizzabile, in base ai gusti dell'acquirente, la nuova Classe S è pronta per la guida autonoma di livello 4, con cui è capace di procedere da sola, come il brand sta sperimentando attraverso dei test su strada ed offrirà i più avanzati sistemi di assistenza alla guida.

Nelle fasi conclusive del girato Källenius ha sottolineato che nel 2026 saranno festeggiati dal brand i 140 anni dall'invenzione dell'automobile e come la nuova Classe S rappresenti il modello perfetto per iniziare un anno così importante.