Mercedes Marco Polo, si rinnova il veicolo compatto da glamping basato sulla Classe V. Più comfort abitativo e cura dei dettagli

Mercedes-Benz rafforza l'identità del Marco Polo, il veicolo compatto da glamping basato sulla Classe V, introducendo una nuova evoluzione del modello che punta su maggiore comfort abitativo, cura dei dettagli e qualità produttiva. Con il nuovo Marco Polo, per la prima volta, l'allestimento viene realizzato direttamente «in house» nello stabilimento Mercedes-Benz Vans di Ludwigsfelde, in Germania, segnando un passaggio chiave nella strategia del marchio per questo segmento. L'obiettivo dichiarato è rafforzare la sensazione di «casa in viaggio» che da sempre caratterizza il Marco Polo, mantenendo al tempo stesso dimensioni esterne compatte e versatilità d'uso quotidiano. Il nuovo modello introduce aggiornamenti mirati allo spazio living, dove la casa tedesca ha lavorato su ergonomia, materiali e soluzioni intelligenti, con interventi pensati per migliorare accoglienza e comfort senza snaturare l'impostazione originale del veicolo.

«Con il nuovo Marco Polo offriamo ai nostri clienti una casa su ruote ancora più sofisticata, che unisce in modo naturale viaggio e vita quotidiana ed esprime una chiara dichiarazione di stile» ha dichiarato Sagree Sardien, responsabile vendite e marketing di Mercedes-Benz Vans, sottolineando come il modello rappresenti «una Mercedes-Benz a tutti gli effetti». Un elemento di assoluta novità è rappresentato dalla produzione interna presso il sito di Ludwigsfelde, dove il Marco Polo viene ora allestito in un reparto dedicato, con processi industriali avanzati e standard qualitativi allineati a quelli della gamma van del marchio.

La scelta consente non solo un controllo diretto della qualità, ma anche tempi di consegna più rapidi per i clienti. Secondo Roberto Lopez Garcia, responsabile produzione e sito di Mercedes-Benz Ludwigsfelde, «grazie a un team altamente specializzato e a processi produttivi all'avanguardia, il nuovo Marco Polo incarna il massimo dell'eccellenza Mercedes-Benz», ponendo le basi per le evoluzioni future legate alla nuova Mercedes-Benz Van Architecture.

Pur introducendo migliorie significative, il nuovo Marco Polo conserva la propria identità: resta un camper premium compatto, pensato per il tempo libero ma capace di adattarsi all'uso quotidiano, con un posizionamento che combina funzionalità, stile e qualità costruttiva. Una formula che Mercedes-Benz intende rafforzare ulteriormente nelle prossime generazioni.