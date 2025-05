Mercedes-Maybach, ecco l'affascinante SL 680 Monogram Series. È la più sportiva nella storia del brand

Arriva un quarto modello nell'esclusiva gamma Mercedes-Maybach, è la SL 680 Monogram Series, il più sportivo nella storia del marchio. Si tratta di una due posti a cielo aperto basata sulla SL, già lanciato sul mercato europeo, che rappresenta una combinazione tra bellezza e sportività. Tra le specifiche estetiche troviamo la griglia del radiatore, con finitura cromata e contorno, che può essere illuminato, a forma di A. Mentre il paraurti anteriore sfoggia prese d'aria orizzontali ed il distintivo rivestimento cromato; dettagli a cui si aggiunge il telaio del parabrezza rifinito in cromo lucido.

Nello specifico, sono due i concept di design proposti nella nelle immagini divulgate dal brand: il primo, denominato «White Ambience» è composto dal nero ossidiana metallizzato per il cofano ed il bianco magno opalite Manufaktur per il resto della carrozzeria; il secondo, che risponde all'appellativo di «Red Ambience», vede il nero ossidiana metallizzato contrastare elegantemente il rosso granato metallizzato Manufaktur. L'abitacolo, invece, è stato realizzato utilizzando ampiamente il cuoio Manufaktur Exclusive Nappa in color bianco cristallo trattato in modo sostenibile. Oltre ai due concept cromatici, sono disponibili su richiesta più di 50 colori di vernice Manufaktur, con una palette cromatica che si ispira alle tonalità di pietre preziose, minerali o fenomeni naturali come il Blu della Costa Azzurra, oltre alle tendenze cromatiche attuali nel mondo della moda, dell'architettura e del design.