Mercedes Night Edition, arrivano le Stelle più alla moda. Serie speciale per CLA, Shooting Brake, GLA e GLC

MILANO - Vestite esclusivamente di bianco o di nero. E rigorosamente 'calzate' con cerchi in lega total black o titanio, che sono quelli più cool nel mondo delle auto premium. Le nuove Mercedes Night Edition si presentano così per aggiungere ad alcuni dei modelli di maggiore successo - la berlina CLA, la wagon coupé CLA Shooting Brake, e i due suv GLA e GLC - una personalizzazione specifica per il mercato italiano.

Un trattamento estetico, e soprattutto un arricchimento dei contenuti, che sottolineano l'esclusività e l'eleganza di queste auto delle Quattro Stelle offrendo al tempo stesso un elevato vantaggio cliente, che arriva fino all'85% rispetto al valore delle dotazioni. Come è stato spiegato a Milano durante un evento in perfetto stile 'Night Edition' le nuove Mercedes sono disponibili unicamente nelle colorazioni Nero Cosmo, Nero Notte e Bianco Polare, e propongono un equipaggiamento che per CLA, CLA Shooting Brake e GLA parte dalla versione Sport, mentre nel suv GLC va ad arricchire ulteriormente la versione Premium. Sportive nel look, grazie allo styling AMG - che è l'elemento comune a tutti i modelli - le nuove protagoniste dell'iniziativa Night Edition (dovrebbe prolungarsi fino a tutto il 2018) offrono un importante upgrade anche in termini di infotainment (sono di serie radio DAB e display da 8 pollici) e di equipaggiamenti di confort e di sicurezza, con una dotazione che include il Mirror Pack e il Park Tronic.

Dotazioni uniche, con un vantaggio cliente rispetto agli equipaggiamenti offerti che è di 5.500 euro per CLA e CLA Shooting Brake, di 7.700 per GLA e di 3.600 euro per GLC. La personalizzazione estetica arriva dal kit AMG che comprende cerchi in lega leggera total black multirazze da 18 pollici per CLA e CLA Shooting Brake e da 19 per GLA. Comune a tutti i modelli il tetto Panorama e i fari LED High Performance. Gli interni presentano preziosi inserti in carbon look, plancia e sedili sportivi in pelle ecologica Artico con cuciture a contrasto bianche e soglie d'ingresso illuminate. I sedili anteriori, regolabili elettricamente con memoria e supporto lombare, sono invece disponibili solo per GLA, che offre anche portellone Easy-Pack con comando elettrico di apertura e chiusura, telecamera posteriore e navigatore. Tutti i modelli Night Edition offrono un importante upgrade anche in termini di infotainment.

Nel caso specifico di GLC la personalizzazione Night Edition comprende i cerchi in lega sportivi AMG da 20 pollici in grigio titanio con finitura a specchio, il tetto Panorama, e le pedane laterali in acciaio cromato caratterizzano la vettura dal punto di vista estetico. Uno stile che trova continuità anche negli interni firmati AMG Line, con volante multifunzione a tre razze in pelle, pedaliera sportiva AMG e numerosi dettagli firmati dalla Casa di Affalterbach. Un Dna sportivo dai forti contenuti tecnologici che, oltre alla ricca dotazione già di serie sulla versione Premium, porta a bordo di GLC Night Edition il Parking Pack con sensori di parcheggio e telecamera a 360 gradi che ricostruisce l'immagine della vettura dall'alto.

Nel dettaglio i prezzi delle Mercedes Night Edition partono da 39.654 euro per CLA 200d, oppure da una rata da 390 euro al mese, e arrivano ai 59.023 euro della GLC 220d con una rata 718 euro al mese. La CLA Shooting Brake Night Edition 200d costa 40.000 euro, oppure rata da 398 euro/mese, e la GLA 200d 40.610 euro con rata da 408 euro/mese.