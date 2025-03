Nuova CLA anticipa i futuri modelli della Stella. Dietro al fascino e alla inedita piattaforma MMA c'è un grande salto tecnologico

Nella nuova Mercedes CLA c'è molto, anzi moltissimo di più rispetto alle prestazioni e all'autonomia delle versioni elettriche, al raffinato design esteno, ai dettagli qualificanti, all'ampio e confortevole abitacolo e alla quarta generazione dell'infotainment MBUX. A partire dalla inedita piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture) la nuova CLA è una vera miniera di sorprese per gli esperti di tecnologia e, di rifesso, per il futuro stesso della mobilità. E' il caso della prima applicazione di serie in un modello di questo segmento di serie un airbag centrale (che protegge guidatore e passeggero) integrato nello schienale del sedile del conducente.

CLA va oltre anche nell'ambito della sicurezza attiva. Con MB.Drive la Casa della Stella stabilisce nuovi standard nell'ambito dei sistemi di assistenza alla guida. Oltre al Distronic Distance Assist, di serie in tutte le CLA sarà disponibile il pacchetto MB.Drive Assist che completa il Distronic con lo Steering Assist, e che lo rende un sistema di guida autonoma di livello SAE 2. Importante novità è il Lane Change Assist, che facilita i cambi di automatici di corsia con un semplice clic della levetta dell'indicatore di direzione.

Nelle versioni 100% elettriche, poi, l'alloggiamento della batteria è integrato nel concetto di 'protezione dal crash' come parte della struttura del veicolo. Per mettere al riparo da potenziali reazioni termiche - oltre all'ottimizzazione della struttura delle celle e dei moduli - è presente un sistema di allerta che attiva anche misure di protezione come chiusura dei finestrini laterali e degli sportelli di ventilazione. Un nuovo sensore monitora lo stato della batteria ad alta tensione anche quando il veicolo è parcheggiato. Inoltre in caso di incidente grave, il sistema ad alta tensione si spegne automaticamente, ma con una distinzione tra un'azione reversibile o irreversibile. Altra raffinatezza presente nelle CLA elettriche è la pre-climatizzazione con pompa di calore aria-aria multi sorgente di serie. Può utilizzare in modo 'gratuito' tre fonti di energia in parallelo: il calore di scarto della propulsione, la batteria e l'aria ambiente. E' un aiuto a chi viaggia in elettrico la navigazione sviluppata da Mercedes assieme a Google per integrare l'AI nelle Maps. Grazie alla funzione Electric Intelligence viene pianificato il percorso più veloce e conveniente, comprese le ricariche. Ma Mercedes CLA rappresenta anche un decisivo passo avanti nella riduzione dell'impronta di carbonio lungo l'intera catena del valore inferiore del 40% rispetto alla precedente CLA. Anche questo ne fa l'antesignana di tutti i futuri veicoli elettrici della Stella.

Un risultato che deriva dall'impiego del 40% di alluminio prodotto da energia rinnovabile, delle nuove celle ad alta tensione che riducono l'impronta di carbonio di circa il 30% rispetto alla generazione precedente. E del 50% di termoplastici prodotti da materiali riciclati, valore che sale al 70% per i rivestimenti dei due vani bagagli (anteriore e posteriore). Quando arriverà a fine 2025 la nuova CL A stupirà anche per l'innovazione racchiusa nel motore 1.5 turbo 'FAME' M 252 della versione Mild Hybrid 48 Volt. Sviluppato in Germania e costruito in Cina, è accreditato di consumi e quindi di emissioni di CO2, paragonabili a quelli di un motore Diesel. Il rivoluzionario sistema ibrido permette di viaggiare in modalità elettrica in città e in autostrada (fino a 100 km/h in veleggio a motore termico spento) recuperando fino a 25 kW di energia. Tra gli elementi di superiorità di questo piccolo ma potente propulsore vanno segnalati il nuovo cambio elettrificato otto rapporti a doppia frizione 8F eDCT con motore elettrico. E il nuovo pacco batteria agli ioni di litio a 48 Volt con 1,3 kWh di contenuto energetico. L'insieme di motore, inverter e trasmissione forma un'unità altamente integrata mentre il cosiddetto 'flat pack' della batteria integra a sua volta il convertitore CC/CC così da consentire ai progettisti di disegnare un layout dei veicolo più che favorevole. Nell'unità M 252 di Mercedes il motore elettrico fornisce un supporto intelligente nel range delle basse velocità con una gestione 100% a batteria ad andatura costante.