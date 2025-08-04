Mercedes, per la nuova CLA una famiglia al completo: sarà anche ibrida e con il vestito “shooting brake”

Non solo elettrico, la gamma della nuova Mercedes CLA sarà ricca e articolata. La piattaforma modulare MMA, grazie alla sua flessibilità, farà da base anche alle vetture ibride. Infatti entro la fine dell’anno la nuova coupé Mercedes sarà disponibile anche in versione mild-hybird a 48 Volt. La berlina sarà spinta da un sistema composto da un propulsore 4 cilindri benzina, 1.5 a ciclo Miller, abbinato a un motore elettrico da 20 kW, inserito all’interno del cambio doppia frizione a 8 rapporti, e una batteria da 1,3 kWh. Saranno tre i livelli di potenza del propulsore, 136 Cv, 163 Cv e 190 Cv, oltre alla possibilità di scegliere tra la variante due ruote motrici o trazione integrale. Restando sempre in ambito coupé è stato confermato anche l’arrivo di una versione più spinta AMG.



A Copenaghen, inoltre, è stata svelata ufficialmente la CLA Shooting Brake, la prima station wagon elettrica di Mercedes. Le sue dimensioni, rispetto quelle della coupé, restano invariate a eccezione dell’altezza che guadagna appena un millimetro in più. A variare sono quindi la silhouette e il posteriore, la Shooting Brake presenta un design che si distingue per la linea del tetto che, pur scendendo dolcemente verso la coda, adotta uno spoiler ben integrato sopra il lunotto, il quale si raccorda con i nuovi gruppi ottici a LED uniti da una firma luminosa a puntini, a richiamo grafico della Stella Mercedes. Non cambiano gli interni con il sistema MBUX Superscreen che può ospitare fino a tre schermi, oltre ad essere dotato del nuovo sistema operativo che integra l’intelligenza artificiale di Chat-GTP e Microsoft Bing. Gli occupanti possono godere del tetto panoramico “Starry Sky”, il più grande mai montato su una Mercedes che, oltre ad oscurarsi elettricamente, di notte si illumina con decine di piccole stelle a tre punte, creando un effetto cielo stellato che segue i colori dell’illuminazione ambientale. Ancora più pratica, la CLA Shooting Brake dispone di un bagagliaio con una capacità che oscilla da 455 fino a 1.290 litri abbattendo i sedili posteriori, oltre al pratico vano da 101 litri posto sotto il cofano. Inoltre le barre sul tetto consentono di poter caricare fino a 75 kg e la capacità di traino arriva a 1.800 kg sulla versione integrale.

Al lancio, previsto per marzo 2026, la CLA Shooting Brake arriverà esclusivamente in versione elettrica, con due varianti: la 250+ a trazione posteriore con una potenza di 200 kW e la 350+ 4MATIC con doppio motore, trazione integrale e una potenza di 260 kW. Entrambe utilizzeranno una batteria da 85 kWh con celle agli ioni di litio NMC, per un’autonomia dichiarata fino a 761 km sulla versione meno potente e 730 km su quella a quattro ruote motrici. Grazie all’architettura a 800 Volt, la ricarica raggiunge picchi di 320 kW in corrente continua, consentendo di recuperare fino a 310 km in appena 10 minuti, mentre in corrente alternata la potenza arriva a 22 kW. Ancora da annunciare i prezzi ma, in un secondo momento, proprio come per la coupé arriverà anche la versione mild-hybird.