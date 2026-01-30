Mercedes, per l'ammiraglia Classe S aggiornamenti sostanziosi. Evoluzione coinvolge oltre il 50% della vettura

Mercedes-Benz festeggia i suoi 140 anni di storia con il restyling di Classe S, l'ammiraglia da oltre 5 metri di lunghezza che è da sempre capostipite delle tecnologie della casa di Stoccarda. È già ordinabile a un prezzo di listino che, per il mercato tedesco, parte da circa 122.000 euro. Disponibile con due lunghezze, berlina e a passo lungo, Classe S ha dimensioni generose: lunga 5.304 mm (5.194 mm per la berlina), larga 1.921 mm, alta 1.503 mm e con un passo che varia dai 3.216 mm ai 3.106 mm.

La capacità di carico è di 345/430 litri, a seconda della versione. All'anteriore si notano le principali differenze estetiche rispetto alla precedente, che le conferiscono un aspetto più deciso. Per la prima volta la stella sul cofano è illuminata e debutta la nuova mascherina del radiatore, anch'essa illuminata. Inediti i fari Digital Light con doppia stella dotati di tecnologia micro-Led che offre un campo di illuminazione ad alta risoluzione più ampio di circa il 40%. Al posteriore, invece, è nuovo il design dei fari, che presenta inserti con tre stelle. All'interno dell'abitacolo il comfort è enfatizzato dalla tecnologica: spicca il nuovo Mbux Superscreen (di serie) e l'Mbux di ultima generazione che portano al debutto l'Assistente Virtuale «Hey Mercedes» basato sull'IA con dialogo naturale. Tre i display nella zona anteriore: quello centrale da 14,4 pollici e passeggero da 12,3 pollici posti sotto una superficie continua in vetro e il quadro strumenti da 12,3 pollici, a richiesta in 3D.

Al centro dell'innovazione di Classe S c'è il Mercedes-Benz Operating System, basato su una nuova architettura in grado di collegare tutti i sistemi in un unico ecosistema intelligente. Essendo progettata per il comfort dei passeggeri posteriori, sono numerose le comodità presenti, a partire dai due display da 13,1 pollici che trasformano il vano posteriore in un luogo di lavoro. Ampia la gamma motori, che comprende soluzioni ibride, benzina e diesel, con potenze comprese tra i 537 e i 313 CV.