Mercedes rinnova l'ammiraglia elettrica EQS: cresce l'autonomia (926 km), ricarica ultrarapida e debutta lo steer-by-wire

Mercedes-Benz rilancia la sua ammiraglia elettrica con la nuova EQS, la prima berlina 100% a batteria della Stella, ora profondamente rinnovata con oltre un quarto dei componenti riprogettato. Già ordinabile in Italia, il modello debutta con un prezzo di partenza di 97.402 euro per la versione EQS 400 Advanced e una gamma articolata su tre allestimenti: Advanced, Advanced Plus e Premium. Tra i punti di forza spicca l'autonomia che raggiunge fino a 926 chilometri nel ciclo WLTP, pensata per consentire lunghi viaggi senza soste frequenti per la ricarica. Sul fronte energetico, la EQS introduce una piattaforma elettrica di nuova generazione a 800 volt, con batterie dalla capacità aumentata e chimica delle celle ottimizzata, oltre a sistemi di trazione sviluppati internamente e un cambio a due rapporti sull'asse posteriore.

La ricarica è uno degli elementi chiave: grazie a una potenza fino a 350 kW, in soli 10 minuti è possibile recuperare fino a 320 chilometri di autonomia (WLTP), rendendo più agevoli anche gli spostamenti sulle lunghe distanze. Debutta inoltre il nuovo sistema operativo MB.OS, un vero e proprio supercomputer integrato basato su intelligenza artificiale, in grado di gestire tutte le funzioni del veicolo e mantenerlo costantemente aggiornato tramite connessione al cloud. Il sistema promette un'esperienza sempre più personalizzata, capace di apprendere e anticipare le esigenze del conducente.

Tra le innovazioni più rilevanti figura anche lo steer-by-wire: con la nuova EQS, Mercedes-Benz diventa il primo costruttore tedesco a portare questa tecnologia su un'auto di serie. Il sistema elimina il collegamento meccanico tra volante e ruote, sostituendolo con comandi elettronici, con benefici in termini di precisione e comfort di guida.

All'interno, la EQS punta su materiali raffinati e soluzioni orientate al benessere, come il riscaldamento delle cinture anteriori e finiture curate nei dettagli, per un ambiente che richiama il concetto di «Welcome home». A 140 anni dal brevetto della prima automobile firmata da Carl Benz, la casa tedesca continua a puntare sull'innovazione per rafforzare la propria leadership nella mobilità elettrica di alta gamma.