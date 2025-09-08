Mercedes svela GLC con tecnologia EQ. Il suv medio elettrico anticipa lo stile dei futuri modelli in gamma

Mercedes entra in un nuovo capitolo della sua storia con la presentazione di GLC con tecnologia EQ, il suv medio elettrico che anticipa lo stile che seguiranno anche i futuri modelli della gamma. La nuova GLC cresce nelle dimensioni rispetto alla versione a motore termico, con un passo che raggiunge i 2.972 millimetri (più 8 cm) che consente più abitabilità interna e anche più capacità di carico, come confermato dai 570 litri del bagagliaio, che si espande a 1.740 litri con lo schienale ribaltato. Inoltre, altri 128 litri sono disponibili nel bagagliaio anteriore apribile al tocco della stella. Elemento fondamentale di questa vettura è lo stile che riprende quello delle Mercedes storiche in chiave moderna, come dimostrato dalla griglia del radiatore, un dettaglio iconico della casa di Stoccarda ridisegnata e caratterizzata da un'ampia cornice cromata, una struttura a rete con effetto vetro fumé e un'illuminazione del contorno integrata.

Anche il posteriore è distintivo con le luci con motivo a stella che, come optional in combinazione con la griglia illuminata, si animano quando la vettura viene sbloccata o è in carica. Mentre la silhouette di GLC è studiata per dare dinamismo al suv e i passaruota pronunciati enfatizzano la sua presenza su strada. Nuova GLC porta in dote una serie di novità, a partire dal super cervello MB.OS guidato dall'intelligenza artificiale che integra e controlla ogni aspetto, dall'infotainment alla guida automatizzata, dal comfort della carrozzeria alla ricarica, quest'ultima predisposta per la carica bidirezionale. Altra novità, è rappresentata dal nuovo MBUX Hyperscreen che raggiunge una dimensione di 39,1 pollici.

Sul fronte sicurezza, Mercedes ha aggiornato i sistemi MB.DRIVE che utilizzano ora fino a dieci telecamere esterne, cinque sensori radar e dodici sensori a ultrasuoni. Al momento del lancio commerciale, previsto per la prima metà del 2026, Mercedes GLC sarà disponibile con la motorizzazione top di gamma, ovvero la 400 4MATIC da 360 kW con un'autonomia fino a 713 chilometri. Infine, per la prima volta, Mercedes mette a disposizione un pacchetto vegano opzionale che offre un'ampia suite di materiali per interni certificati da The Vegan Society.