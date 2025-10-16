​Mercedes, una première speciale: ecco Classe G Made to Measure Heroes. Svelata al Performance Day di Imola

La Classe G “Made to Measure Heroes”, è stata protagonista dell’ottava edizione dell’AMG Performance Day all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari che ha ospitato l'anteprima italiana. La serie speciale, realizzata su base Mercedes-AMG G 63 e destinata al mercato italiano, è stata svelata di fronte a oltre 300 appassionati del marchio di Affalterbach, confermandosi protagonista assoluta dell'evento.

La Classe G 'Made to Measure Heroes' si distingue per l'elevata personalizzazione e per una proposta cromatica inedita, frutto del programma Manufaktur: verde pastello, viola metallizzato ed electricbeam pastello. Tre tonalità selezionate per incarnare in chiave stilistica l'individualità e l'esclusività, elementi centrali nel processo di creazione di questa versione limitata. Esposte nel paddock del circuito di Imola, le tre vetture hanno rappresentato un simbolico tricolore, attirando l'attenzione dei partecipanti e sottolineando il legame tra performance, estetica e unicità.

L'iniziativa conferma il ruolo dell'AMG Performance Day come punto di riferimento per gli appassionati del brand, offrendo un'occasione di incontro tra clienti, novità di prodotto e cultura della guida ad alte prestazioni.