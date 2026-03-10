Mercedes VLE: una limousine nell'era elettrica. Primo modello sviluppato sulla nuova piattaforma modulare Van Architecture

La Mercedes-Benz VLE segna una nuova fase nella strategia elettrica di Mercedes-Benz ed è il primo modello sviluppato sulla nuova piattaforma modulare Van Architecture. Con questa nuova limousine elettrica, Mercedes-Benz festeggia i suoi primi 140 anni e punta a ridefinire il concetto di mobilità premium, combinando tecnologia avanzata, flessibilità degli spazi e comfort di alto livello. La nuova Van Architecture consente un design completamente nuovo, che unisce in modo senza tempo forma e funzione. Il risultato sono prestazioni aerodinamiche eccezionali, con un coefficiente di resistenza di 0,25.

Inoltre, lo sbalzo anteriore conferisce alla VLE una presenza autorevole grazie anche all'inedita griglia, mentre la linea del tetto, tesa e slanciata, scorre fino al posteriore. Le dimensioni sono generose: lungo 5.309 mm (una versione lunga da 5.484 mm arriverà in un secondo momento), largo 1.999 mm, alto 1.943 mm e con un passo di 3.342 mm. A seconda della configurazione scelta, VLE con tre file di sedili offre un volume di carico fino a 795 litri. Se invece tutti i sedili manuali vengono rimossi, lo spazio disponibile arriva fino a 4.078 litri, offrendo ampio spazio per bagagli o attrezzature sportive.

L'abitacolo, progettato per ospitare fino a otto passeggeri, offre un ambiente spazioso e raffinato con tetto panoramico Sky View, illuminazione ambientale e numerose configurazioni dei sedili grazie al sistema Roll & Go. La componente digitale è affidata al nuovo sistema operativo MB.OS basato su intelligenza artificiale, la VLE offre l'ultima generazione di MBUX con controllo intuitivo e personalizzato. Integra anche l'MBUX Virtual Assistant, basato su AI generativa multi-agente, capace di comprendere conversazioni complesse con memoria contestuale e rispondere come un amico esperto. Gli aggiornamenti over-the-air mantengono la VLE sempre aggiornata con nuove funzioni.

L'MBUX Superscreen si compone di tre schermi sotto un'unica grande superficie in vetro: il cruscotto digitale da 10,25 pollici, il display centrale da 14 pollici e il display passeggero anteriore da 14 pollici. Mentre per l'intrattenimento dei passeggeri posteriori è disponibile uno schermo panoramico retrattile da 31,3 pollici con risoluzione 8K, che può trasformare l'abitacolo in uno spazio multimediale per film, videogiochi o videoconferenze. Sul fronte delle prestazioni, il VLE sarà inizialmente disponibile nelle versioni VLE 300 electric e VLE 400 4MATIC electric. La prima sviluppa una potenza di 200 kW ed è progettata per offrire un'autonomia superiore ai 700 chilometri nel ciclo Wltp, mentre la seconda rappresenta la variante più performante con 305 kW e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 6,5 secondi.

Grazie alla tecnologia elettrica a 800 Volt e a una batteria da 115 kWh, Mercedes VLE offre un'autonomia superiore ai 700 chilometri nel ciclo di omologazione Wltp e può recuperare fino a 320 chilometri di autonomia in circa 15 minuti di ricarica. Nonostante le dimensioni generose, i tecnici di Stoccarda hanno sviluppato sistemi per rendere agile la guida: lo sterzo dell'asse posteriore può raggiungere un angolo di 7 gradi e ridurre il raggio di sterzata a circa 10,9 metri. A ciò si aggiungono le nuove sospensioni pneumatiche AirMatic con controllo intelligente dell'assetto fino a 40 mm, progettate per garantire il massimo comfort di marcia e una stabilità elevata anche alle alte velocità.