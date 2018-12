Mercedes X350d, la regina dei pick-up: sotto al cofano un potente 6 cilindri con la trazione integrale

BRACCIANO - La Mercedes Classe X ha ora la sua ammiraglia con l’arrivo della versione 350d con motore V6 3 litri e la trazione integrale permanente che si aggiunge al 4 cilindri 2,3 litri da 163 cv con trazione 4x2 e 190 cv con trazione 4x4 inseribile, entrambi ereditati dalla Nissan Navara e dalla Renault Alaskan dalle quali la tedesca è stata derivata.

Più tedesca delle altre. La meccanica della nuova versione invece è tutta tedesca: Mercedes è infatti il diesel V6 3 litri da 258 cv, il cambio automatico a 7 rapporti – quello del 4 cilindri è invece della giapponese Jatco, consociata Nissan – e anche il sistema di trazione che, contrariamente a quanto avviene per tutti i pick-up, sfrutta un sistema permanente che assegna il 60% di coppia alle ruote posteriori, ma può variare tale proporzione attraverso il giunto centrale elettroidraulico a lamelle. Il suo bloccaggio è elettronico e, volendo, indipendentemente dall’inserimento del riduttore e si può avere anche il differenziale posteriore bloccabile. Un aiuto ulteriore in fuoristrada sono l’assistenza per la partenza in salita e la frenata automatica in discesa. L’altezza da terra è di 202 mm all’avantreno e di 222 al retrotreno e gli angoli di attacco/uscita di 29/24 gradi con la possibilità di migliorare ulteriormente le quote caratteristiche con l’assetto rialzato di 20 mm. La Classe X può affrontare guadi alti 600 mm, superare pendii di 45 gradi e marciare inclinato di lato per quasi 50 gradi.

Pronta a darsi da fare. Quanto invece alle caratteristiche di mezzo da lavoro, la Classe X può trainare fino a 3.500 kg e una capacità di carico di 965 kg con la possibilità di allestire il cassone secondo diverse esigenze aggiungendo l’hard-top o il telo morbido o rigido, il rivestimento supplementare, i ganci o anche un vassoio scorrevole. La dotazione di sicurezza include 7 airbag e gli attacchi isofix al sedile posteriore oltre che la frenata semi-automatica e il riconoscimento dei segnali. Per avere la migliore visibilità i fari sono a Led, si può avere la retrocamera o il sistema di visione perimetrica a 4 telecamere e anche il lunotto ad apertura elettrica. Sempre per la sicurezza, presenti per legge sono il sistema che controlla la pressione degli pneumatici e la chiamata automatica d’emergenza. Il sistema infotelematico di bordo ha la sim integrata e permette di interagire in remoto con il veicolo e accedere ad alcuni utili servizi.

Va forte e dappertutto. Grazie al suo motore, la X350d è sicuramente il pick-up più prestante sul mercato (205 km/h, 0 a 100 km/h in 7,5 s.) e la coppia di 550 Nm tra 1.400 e 3.200 giri/min permette sorpassi pronti. La trazione integrale permanente esalta la motricità con ogni tipo di fondo e qualsiasi condizione di carico facilitando la guida e aggiungendo sicurezza, sia quando si viaggia sia nel fuoristrada leggero. In ogni caso, la Classe X ha tutti i mezzi tecnici per affrontare anche situazioni impegnative. I consumi dichiarati (9 litri/100 km pari a 237 g/km di CO2) sono ragionevoli e anche il comfort, considerato che è un pick-up, è di buon livello grazie alle sospensioni posteriori con assale rigido ancorato tramite 5 bracci e le molle elicoidali. Ulteriore sicurezza è rappresentata dall’impianto frenante con 4 freni a disco e dalla presenza della funzione di stabilizzazione del rimorchio.

Vuole essere la migliore. Tutta la gamma della Classe X è disponibile solo con carrozzeria a doppia cabina lunga 5,34 metri. Quattro sono gli allestimenti: Pure, Progressive, Power e Business con la X350d che si può avere con i tre più completi a partire da circa 42.983 euro (Iva esclusa) mentre la versione d’ingresso X220d 4x2 Pure costa 30.310 euro (+Iva). Dunque posizionamento al vertice della categoria, come è giusto per una Mercedes.