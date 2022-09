MG4 Electric, reveal per l’Europa il 13 settembre. Batteria da 51 e 64 kWh, autonomia fino a 450 km e potenza di 200 cv

Dopo la lunga fase di pre-lancio che ha visto il 5 agosto l’avvio delle prenotazioni online, la nuova MG4 Electric sbarca finalmente in Europa, allargando così l’offerta della Casta sino-britannica (fa parte del Gruppo Saic dal 2007) alla fascia dei modelli elettrici di ultima generazione. MG4 Electric, che verrà svelata il prossimo 13 settembre alle ore 11:00 con la premiere digitale ‘The Drive EVolution’, è il primo modello MG di nuova concezione, in quanto basato sulla nuova architettura flessibile con prestazioni e autonomia scalabili MSP sviluppata dalla casa madre Saic Motor. La batteria sarà inizialmente disponibile nelle due capacità di 51 kWh e 64 kWh per un’autonomia rispettivamente fino a 350 e 450 km (ciclo WLTP). La MG4 Electric sarà disponibile in varianti a trazione posteriore e quattro ruote motrici. In combinazione con la batteria da 64 kW, il motore elettrico erga una potenza di 150 kW (200 Cv) e con la batteria da 51 kWh di 125 kW (168 Cv).

La MG4 Electric può accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi, e la velocità massima - per migliorare l’efficienza e l’autonomia - è fissata in 160 km/h. Perfetta segmento C, con una lunghezza di 4.287 mm, una larghezza di 1.836 mm e un’altezza di 1.504 mm, la MG4 Electric hai una carrozzeria hatchback a 5 porte ed offre un abitacolo particolarmente spazioso grazie alla nuova batteria che ha uno spessore di soli 110 mm e che è ancora più efficiente grazie alla riprogettazione dell’impianto di raffreddamento. Inoltre, il gruppo propulsore è in grado di supportare i futuri sistemi di sostituzione delle batterie BaaS (Battery as a Service). «Con la MG4 Electric, MG Motor compie un altro passo fondamentale nella sua lunga storia - ha dichiarato Xinyu Liu, Ceo di MG Motor Europe - MG4 Electric non è solo il primo modello della nostra piattaforma MSP, tecnologicamente sofisticata ed estremamente flessibile, ma rappresenta anche lo spirito libero, giovane e fresco del marchio che traccia la strada verso il futuro. Questo è ciò che particolarmente caratterizza il design della MG4 Electric.

I progettisti, gli ingegneri e l’intero team sono impazienti di lanciare sul mercato il prossimo autunno il nostro nuovo modello e vedere quale sarà la reazione dei clienti». I preordini della MG4 Electric, che transitano attraverso il sito www.mgmotor.it permettono - tra il 12 settembre e il 30 novembre 2022 - di finalizzare l’acquisto con una promozione che consente di scegliere gratuitamente il colore tra quelli disponibili in gamma. Questo con un risparmio di 650 euro che saranno scontato dal prezzo totale di che parte da 29.990 euro.