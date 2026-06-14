La nuova MG4 si fa in due, c’è la Urban. Resta una full electric ma con vocazione da citycar e contenuti superiori

La strategia di MG nel mercato elettrico europeo procede con la logica di chi presidia i segmenti prima che diventino affollati. Il marchio, apripista dello sbarco dei costruttori cinesi in Europa, abbassa ora la soglia di accesso alla mobilità a batteria con una nuova famiglia di modelli. La leva resta il prezzo, in un comparto dove la domanda di vetture elettriche fatica ancora a consolidarsi. Nel primo quadrimestre del 2026 MG ha immatricolato in Italia 21.500 vetture, in crescita del 7% sullo stesso periodo del 2025, con il full hybrid che pesa per il 60% sul mix di gamma. In questo quadro si colloca il debutto dei modelli MG4, nome già noto per oltre 200.000 unità vendute nel mondo dal 2023, ora condiviso da due vetture distinte: la rinnovata MG4 EV e la inedita MG4 Urban. La logica del doppio lancio è di copertura del mercato.



La MG4 EV si rivolge a chi cerca prestazioni e tagli di batteria più ampi, con accumulatori da 64 e 77 kWh e la variante sportiva X Power a trazione integrale. La MG4 Urban non è invece un restyling, ma un modello sviluppato da un foglio bianco, su una piattaforma e con un powertrain dedicati. La sua collocazione è quella di una city car, con l’abitabilità e la dotazione tecnologica di una vettura di categoria superiore. Il progetto di MG4 Urban ruota attorno all’efficienza. La Urban adotta una batteria a chimica LFP con architettura Cell-to-Body, integrata strutturalmente nella scocca, e un motore elettrico “6 in 1” che riunisce in un unico modulo trazione, caricatore di bordo, centraline, riduttore e convertitore di corrente.

I due tagli di batteria, da 43 e 54 kWh, erogano 149 e 160 Cv; l’autonomia nel ciclo Wltp combinato va da 325 a 416 km e in ambito urbano sale oltre i 600 km. Sul piano stilistico la Urban prende le distanze dalla EV con linee morbide, pensate per una clientela ampia. La firma estetica riprende stilemi della roadster Cyberster, il modello sportivo del marchio, nei gruppi ottici, nella griglia e nel disegno dei cerchi, mentre al posteriore una barra Led orizzontale, lo spoiler al tetto e la firma luminosa dei fanali richiamano le geometrie della Union Jack, riferimento alle origini britanniche del marchio.



L’abitacolo punta sullo spazio: l’assenza del tunnel centrale permette di liberare spazio per le gambe dei passeggeri posteriori, mentre le quote per spalle e testa sono elevate e i trenta vani portaoggetti distribuiti nell’abitacolo garantiscono tanto spazio di appoggio; il bagagliaio dichiara 577 litri, che salgono a 1.364 con i sedili abbattuti. La plancia affianca un touchscreen HD da 12,8 pollici a un display conducente da 7 pollici, con possibilità di connessione ad Apple CarPlay e Android Auto wireless. La versione Premium aggiunge cerchi da 17 pollici, sedili anteriori riscaldati, telecamera a 360 gradi e ricarica wireless per lo smartphone.

Sul percorso di prova, misto tra autostrada e città, la vettura ha mostrato risposta fluida e agilità nelle manovre, con consumi reali intorno ai 16 kWh per 100 km. A completare il quadro, la garanzia di sette anni e 150.000 km estesa a tutti i veicoli, elemento che incide sul nodo dell'affidabilità nel lungo periodo. Il posizionamento competitivo si gioca su due fronti. Nel segmento B la Urban si confronta con Fiat Grande Panda elettrica, Renault 5 e Kia EV2; come city car affianca BYD Dolphin Surf e Renault Twingo elettrica, su cui vanta un vantaggio di potenza e di autonomia.



Il listino della famiglia MG4 va dai 25.490 euro della Urban Comfort 43 ai 40.990 euro della X Power AWD 64 kWh, con la messa su strada di 780 euro da aggiungere. Tra i due estremi si collocano la Urban Comfort 54 a 27.990 euro e la Premium 54 a 30.990 euro, mentre sul fronte EV la Premium 64 parte da 35.490 euro. A sostegno del lancio MG applica uno sconto di 3.500 euro come “MG Bonus”, che porta la Urban Comfort 43 a 21.990 euro; con il finanziamento Santander si aggiungono altri 2.500 euro, per un totale di 6.000 euro che colloca l’allestimento d’ingresso a 19.490 euro chiavi in mano, sotto la soglia psicologica dei 20.000.