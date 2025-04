MG, debutta il motore a benzina (1.5 da 115 cv) sulla 3 e nuova ZS. Affiancano le efficienti Hybrid+

Forte di un trimestre che ha visto in marzo MG Motor sfiorare quota 4%, ora il brand punta sulle versioni a benzina in arrivo per MG3 e nuova ZS. I due modelli hatchback e SUV di segmento B con cui MG ha debuttato con la tecnologia Hybrid+, si completano ora con una soluzione ancora molto richiesta nel nostro mercato. La nuova MG ZS, presenta aggiornamenti rispetto al precedente modello. Si tratta di un 1.5 litri, 4 cilindri a iniezione diretta, con 115 CV di potenza e 148 Nm di coppia. I consumi secondo il ciclo WLTP si attestano a 6,5 l/100km nel combinato e le emissioni di CO2 sono pari a 145 g/100km.

Le caratteristiche estetiche della vettura e i contenuti sono gli stessi della versione con Hybrid+, mentre i livelli di equipaggiamento diventano due: la Standard e la Comfort. La Standard è dotata di schermo digitale touch da 10.25», monitor digitale da 7» per il guidatore, sensori parcheggio posteriori e retrocamera oltre a 14 sistemi ADAS. L'allestimento Comfort aggiunge fari anteriori a LED, cerchi in lega da 17», specchi ripiegabili elettricamente, regolazione elettrica dei sedili anteriori e la retrocamera diventa a 360°. Il prezzo di listino è di 20.490€ per l'allestimento Standard e 22.490€ per l'allestimento Comfort.

Il motore che equipaggia la MG3 è lo stesso della MG ZS, con piccole differenze dovute al diverso peso delle due vetture. I consumi secondo il ciclo WLTP su questa vettura si attestano però a 6,1 l/100km nel combinato e le emissioni di CO2 sono pari a 137 g/100km. Anche la MG3 come la nuova ZS, nella versione a benzina mantiene inalterate le caratteristiche distintive del modello: il cockpit a doppio schermo e un sistema di infotainment centrale con display touch da 10.25». La sicurezza è garantita dalla console MG Pilot. Negli interni ben venticinque vani portaoggetti. Il prezzo di listino della nuova MG3 a benzina è 16.990€ per l'allestimento Standard e 18.490€ per l'allestimento Comfort. Per entrambe le vetture è prevista l'offerte di lancio «fifty-fifty», un finanziamento che prevede che con un anticipo del 50% dell'importo totale (€ 8.495 per MG3 STD), senza rata né interessi.

E dopo due anni si può saldare il restante 50%, restituire la vettura al concessionario, o acquistarne una nuova. Per il lancio delle nuove vetture SAIC Motor Italy ha definito un'offerta che grazie all'MG bonus e alla promozione legata al finanziamento MG BOOST abbatte il prezzo fino a 2.000€ complessivi per entrambi i modelli nei due livelli di equipaggiamento. Questa promo porta MG3 benzina Standard al prezzo di lancio di 14.990€ (listino 16.990€), mentre la MG ZS a benzina Standard al prezzo di lancio di 18.490€ (listino 20.490€).