MG EHS, il ritorno del Morris Garages con un suv ibrido plug-in

La MG è pronta a tornare in Europa continentale e in Italia con la EHS Plug-in Hybrid, un suv di segmento C che porta sulla calandra il mitico marchio con le due lettere del Morris Garages racchiuse in un ottagono e che divenne famosa soprattutto per le sue spider 2 posti a trazione posteriore, autentiche icone del motorismo britannico.

La EHS è l’esatto opposto e punta al cuore del mercato con un auto a ruote alte lunga 4,57, larga 1,88, alta 1,66 e con un passo di 2,72 metri. Lo stile è assolutamente europeo e lo è anche l’abitacolo che sarà disponibile in nero o in rosso. La strumentazione è digitale su pannello da 12,3 pollici e il sistema infotelematico conta su uno schermo da 10,1 pollici con radio DAB, Android Auto e Carplay e anche il sistema di visione perimetrica a 360 gradi.

Ai vertici la sicurezza visto che la versione dotata di motori a combustione interna, già vendute nel Regno Unito, hanno ottenuto le 5 Stelle EuroNCAP nel 2019 grazie evidentemente alle doti protettive della scocca e alla dotazione di dispositivi di assistenza alla guida che comprende l’adaptive cruise control, l’allerta per l’angolo cieco e l’allontanamento dalla corsia e la frenata automatica d’emergenza. Ampio anche lo spazio interno con una bagagliaio la cui capacità va da 448 a 1.375 litri.

Il sistema ibrido plug-in è composto da un 1.5 turbo a iniezione diretta da 163 cv, un elettrico da 90 kW e una batteria da 16,6 kWh di capacità. La trasmissione è automatica a 10 rapporti con 6 marce “termiche” e 4 “elettriche”. Il dato combinato è di 258 cv e 370 Nm per 190 km/h, uno 0-100 km/h in 6,9 s. e un consumo medio di 1.9 litri/100 km pari a 43 g/km di CO2. Il caricatore è da 3,7 kW e l’autonomia in elettrico è di 52 km. La garanzia sarà di 7 anni o 150.000 km.

La MG EHS partirà da 34mila euro in due allestimenti (Comfort e Luxury) e sarà seguita dalla ZS EV, un suv elettrico lungo 4,32 metri già commercializzato nel Regno Unito a partire da 25.495 sterline. Ha 105 kW, una batteria da 44,5 kWh per un’autonomia di 262 km e anch’essa a versioni con motore termico che però noi non vedremo. La MG ha in gamma anche la MG3, una utilitaria di segmento B, e la MG5, una station wagon elettrica lunga circa 4,5 metri da 114 kW con una batteria da 52,5 kWh e autonomia di 344 km.

La MG mancava sul mercato dal 2005, anno in cui il gruppo MG Rover fu ceduto alla Nanjing Automobile Group poi confluita nella SAIC, il più grande gruppo automobilistico cinese. Il rilancio è avvenuto nel 2011, ma l’intera produzione, storicamente allocata presso lo storico stabilimento di Longbridge, è stata spostata del tutto in Cina e in Indocina. Ora il ritorno sul Continente con un quartier generale a Amstelveen, in Olanda, una rete di vendita e assistenza che si sta formando negli ultimi mesi e una gamma che punta dritta all’elettrificazione.