MG HS, aperti gli ordini per la versione a benzina dopo l’ibrida plug-in EHS

La MG HS si rilancia e, dopo la versione ibrida plug-in EHS, è offerta in listino con quella dotata del solo motore a benzina con l’obiettivo di raggiungere una clientela ancora più ampia dopo aver comunque raggiunto buoni risultati di mercato testimoniati dalle 591 unità vendute nel primo semestre dell’anno pari ad una quota del segmento specifico del 3%.

Niente male dunque per il suv compatto costruito in Cina e che sul cofano porta impresso il glorioso marchio delle iniziali del Morris Garage inserite all’interno dell’ottagono. Merito delle molte apprezzabili doti della HS. Tra queste, le dimensioni giuste – è lunga 4 metri e 57 – con un abitacolo generoso sia per i passeggeri sia per i bagagli ed un vano di carico che va da 463 a 1.454 litri dotato di portellone elettrico. La mancanza della batteria rispetto alla EHS consente quindi di avere un vano più ampio.

Di rilievo la dotazione di bordo con strumentazione digitale su display da 12,3” e schermo da 10,1” per il sistema infotelematico che permette di interfacciarsi indistintamente con dispositivi Android o iOs. Ancora più completa è la dotazione di sistemi di assistenza alla guida che, insieme alle doti della scocca, permette di raggiungere le 5 stelle EuroNCAP. Aggiungono comfort e piacevolezza l’illuminazione interna ambiente a 64 colori e il tetto panoramico che ha una superficie di 1,19 metri quadrati.

Il motore 4 cilindri a benzina da 1,5 litri dotato di alimentazione ad iniezione diretta con turbocompressore che eroga 162 cv e 250 Nm di coppia tra 1.700 e 4.300 giri/min è lo stesso della versione plug-in hybrid, ma senza il motore elettrico da 90 kW, che porta la potenza totale da 258 cv, e la trasmissione a 10 rapporti. Sulla HS si può avere o un cambio manuale a 6 rapporti o un automatico 7 rapporti a doppia frizione. Il suv cinese raggiunge 190 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 9.9 s. La trazione è solo anteriore.

La MG HS è offerta negli allestimenti Comfort e Luxury a partire da 24.990 euro con una differenza di prezzo di 2mila euro. Somma identica è necessaria per avere il cambio automatico. Dunque molto meno dei 36.590 euro necessari per la EHS e si può avere anche una nuova vernice azzurra che è un omaggio alle nazionali italiane di basket di cui la MG è sponsor. La garanzia è di 7 anni o 160.000 km e stesso termine, ma senza limite di chilometraggio, vale per la corrosione. L’assistenza stradale è compresa per un anno, ma può essere allungata anno dopo anno fino ad un massimo di 7 effettuando i tagliandi presso la rete di assistenza ufficiale.