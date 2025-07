MG, l’espansione continua: HS ibrida e S5 full electric. La prima è una versione a recupero di energia. Il secondo è un Suv a batteria

CERVESINA - Uno dei marchi in maggiore ascesa nel panorama automobilistico europeo è MG, che dal suo rilancio ad opera del gruppo cinese Saic sta collezionando successi. Guardando al mercato italiano, i dati sono inequivocabili: nei primi sei mesi di quest’anno sono state toccate le 30 mila auto nuove immatricolate. La gamma attuale vede berline, crossover e Suv di segmento B e C, oltre alla sportiva elettrica Cyberster che rappresenta il top della gamma. L’espansione però continua e il 2025 vede il debutto di una motorizzazione full hybrid sulla HS e di un modello elettrico completamente nuovo, la S5. La MG HS si colloca nel competitivo segmento C ed è stata aggiornata l’anno scorso, con un’estetica più moderna e simile a quella della più piccola ZS. Ai motori benzina e ibrido plug-in già presenti si aggiunge ora il full hybrid, capace di ridurre notevolmente i consumi e garantire un’efficienza di alto livello. La MG S5 va invece ad occupare la posizione di modello di punta della gamma dei Suv elettrici, sostituendo in un colpo solo la ZS EV e la Marvel R e collocandosi un gradino sopra il crossover MG4 in termini di dimensioni.

Il full hybrid si sta affermando come una soluzione popolare tra i Suv di medie dimensioni per sostituire il motore a gasolio, grazie ai bassi consumi garantiti dalla presenza di un motore elettrico che può lavorare sempre e non necessita di ricarica esterna. Il 20% dei Suv di segmento C venduti è dotato di una motorizzazione Hev e questo ha spinto MG a far debuttare questa soluzione, già vista sulle più piccole MG3 e ZS, anche sulla HS. La motorizzazione si basa sul 1.5 quattro cilindri turbo da 143 Cv abbinato a un motogeneratore e a un motore elettrico da 198 Cv, per una potenza combinata di 225 Cv e una coppia di sistema di 340 Nm. Il cambio è un automatico a due rapporti analogo a quello montato sulla versione plug-in dello stesso modello. Per il resto, a livello estetico la HS Hybrid+ non presenta novità rispetto alle versioni già in commercio: è lunga 4.670 mm, larga 1.890 mm, alta 1.663 mm e ha un passo di 2.765 mm. Gli interni sono spaziosi e confortevoli, con un bagagliaio da 441 litri e un’impostazione moderna, con uno schermo panoramico curvo che ospita due display da 12,3” per cruscotto digitale ed infotainment. La qualità delle finiture è significativa, con materiali morbidi e pregiati per i rivestimenti dei sedili e delle portiere. Il prezzo parte da 31.990 euro per la versione base Comfort e 34.490 euro per la Luxury.



La tecnologia Hybrid+ applicata alla MG HS ha consentito di ridurre notevolmente i consumi rispetto alla versione a benzina, con un dato dichiarato di 5,5 l/100 km che nel test su strada si è dimostrato persino pessimistico: abbiamo registrato 5,1 l/100 km in circa 70 km in ambiente extraurbano a scorrimento veloce. La potenza del motore è più che sufficiente per affrontare qualsiasi situazione senza difficoltà e le prestazioni sono buone, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi, ma la guida sportiva non è il suo pane quotidiano.

Oltre alla HS Hybrid+, MG ha lanciato nel 2025 uno nuovo modello 100% elettrico. La S5 si colloca nel pieno del segmento C con una lunghezza di 4.476 mm e un passo di 2.730 mm. Le linee sono morbide e levigate, con un frontale privo di mascherina e sottolineato dai fari sottili, mentre le linee laterali tese offrono un’impressione di dinamismo.



Semplici e tecnologici gli interni, caratterizzati dalla presenza di diversi tasti fisici a corredo del cruscotto digitale da 10,25” e dell’infotainment da 12,8” compatibile in wireless con Android Auto e Apple CarPlay. I sedili sono confortevoli e lo spazio interno è ampio per cinque persone, mentre il bagagliaio ha una capacità di 453 litri. Due le motorizzazioni disponibili, entrambe a trazione posteriore: la versione Standard Range con batteria al litio-ferro-fosfato da 49 kWh ha una potenza di 170 Cv e un’autonomia massima di 340 km, con una velocità di ricarica di 120 kW. La Long Range ha invece una batteria al nichel-manganese-cobalto da 64 kWh, 231 Cv e fino a 480 km di autonomia, con potenza massima di ricarica di 139 kW. La MG S5 ha un listino che parte da 32.990 euro per la versione con batteria più piccola e da 34.490 euro per la Long Range.