MG, la famiglia si allarga tra elettriche e benzina. Marvel R, ZS e la station MG5 sono le novità

MILANO - Si allarga la famiglia di MG che ha presentato i nuovi modelli che ne arricchiranno la gamma, tra elettriche e una novità a benzina. Protagoniste dell’evento di lancio, l’elettrica Marvel R e una novità assoluta ed esclusiva per il mercato italiano come la versione a benzina della rinnovata MG ZS, che affianca le nuove versioni EV. Già presentata lo scorso marzo, la MG Marvel R Electric è il SUV di punta del marchio, pensato per gli automobilisti europei che apprezzano il design, la tecnologia e le prestazioni. Il più grande SUV nella gamma MG offre interni spaziosi e raffinati, curati nei dettagli. Tanta la tecnologia a bordo, a cominciare dal touchscreen centrale da 19,4« per gestire il nuovo sistema di connettività MG iSMART con una vasta gamma di funzioni (online) e la connessione tramite un’app per smartphone, con cui è possibile controllare varie funzioni dell’ auto a distanza.

Tre sono i livelli di allestimento previsti, ovvero Comfort, Luxury e Performance, mentre due sono le varianti di motorizzazioni e trazioni, RWD e AWD. L’allestimento Comfort e quello Luxury hanno entrambi la trazione posteriore, due motori elettrici, una potenza di sistema di 132 kW (180 CV), 410 Nm di coppia e un’autonomia WLTP di 402 chilometri. L’allestimento Performance aggiunge un motore elettrico all’asse anteriore e offre una trazione integrale permanente. La potenza del sistema e la coppia di picco sono fissati a 212 kW (288 CV) e 665 Nm, combinati con un’autonomia di 370 chilometri (WLTP). La nuova Marvel R Electric avrà un prezzo a partire da 32550 euro (con incentivi) per la versione Comfort RWD. La MG ZS, invece, sarà ora disponibile sul mercato italiano anche nella versione a benzina con due motori, un 1.5 aspirato e un 1.0 turbo, a partire da 13950 euro. Si affiancherà alla rinnovata versione 100% elettrica, il cui arrivo negli MG Store italiani è previsto entro la fine dell’anno con due livelli di allestimento (Comfort e Luxury).

La nuova ZS EV avrà un prezzo di partenza inferiore rispetto al modello precedente, cioè da 33.490 euro. Ultima delle tre novità firmate MG, la station wagon MG5 Electric. La prima station wagon completamente elettrica al mondo ha un generoso spazio per i bagagli di 479 litri, che può essere ampliato fino a quasi 1400 litri con i sedili posteriori abbattuti. Come la Marvel R Electric e la ZS EV, la MG5 Electric sarà disponibile con il sistema di connettività MG iSMART che include di serie l’app per smartphone. Le ruote anteriori sono azionate da un motore elettrico che produce 115 kW (156 CV) e 260 Nm di coppia. La MG5 Electric è inizialmente offerta con una batteria da 61,1 kWh e un’autonomia di 400 km (WLTP). La MG5 Electric arriverà negli MG Store nel primo trimestre del 2022, con due livelli di allestimento (Comfort e Luxury) e un prezzo di partenza di 30.000 euro.