MG raddoppia l'offerta nel segmento dei Suv elettrici, la Marvel R disponibile a breve da 40.000 euro

AMSTERDAM – La nuova vita di MG, il glorioso marchio sportivo britannico acquistato e rilanciato dai cinesi della Saic, è cominciata bene. Nel primi sei mesi del 2021, il costruttore ha già consegnato 21.000 auto nel Vecchio Continente grazie anche al Suv elettrico ZS, entrato addirittura nella Top 10 dello scorso anno in Norvegia. L'offensiva adesso si allarga anche a nuovi paesi (i prossimi sono Portogallo, Finlandia e Svizzera) e, soprattutto, a nuovi modelli.

È ormai prossimo al debutto il Suv a zero emissioni Marvel R, disponibile presso la rete di vendita (400 negozi entro la fine del 2021 in Europa) nelle prossime settimane. Si tratta di un veicolo da 4,67 metri di lunghezza (2,8 di passo) che nelle intenzioni del costruttore è destinato a sfidare vetture come la Volkswagen Id.4 o la Skoda Enyaq. MG è intenzionata a giocarsi la partita su ogni fronte, tanto da aver scelto anche di sponsorizzare le squadre di calcio di Liverpool e Lyon. Il bagagliaio ha una capienza compresa tra i 357 e i 1.396 litri e una capacità di traino ammessa fino a 750 kg.

Il Suv elettrico di segmento C sarà a listino sia a trazione posteriore (due motori e 150 litri di capienza in più per i bagagli all'anteriore) sia a trazione integrale (tre motori) e in tre allestimenti (Comfort, Luxury e Performance). La potenza massima della variante a due ruote motrici è di 180 cavalli (410 Nm di coppia), mentre quella a quattro arriva a 288 (665). La velocità di punta è di 200 orari, anche se è sconsigliata se si decide di puntare sulla percorrenza, compresa fra 370 (4x4) e 402 chilometri (2x4), sempre con la batteria da 70 kWh. Lo spunto dichiarato da 0 a 100 avviene in 4,9 secondi (7,9 per le declinazioni Comfort e Luxury). MG parla di un «generoso equipaggiamento di serie con una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida», che comprende il sistema di connettività MG iSmart con schermo tattile di 19,4'' (il display della strumentazione digitale è da 12,3''). In Europa, anche se il prezzo per ciascun paese non è ancora stato definito), il listino parte dai 39.990 euro della variante Comfort (43.990 per la Luxury e 47.990 per la Performance).

Inoltre, MG ha aggiornato la ZS Ev ad appena un anno di distanza dal lancio in Europa (15.000 esemplari già commercializzati). Oltre a una leggera rivisitazione estetica, il veicolo beneficia di una maggiore autonomia. La batteria “entry level” da 45 kWh è stata sostituita da quella da 50,3 kWh (da 30.990 euro) e la gamma è stata arricchita con quella da 70 (da 34.990 euro). La percorrenza è tra 320 e 440 chilometri nel ciclo Wltp.