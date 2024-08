MG ZS, la seconda generazione diventa full-hybrid e arriva da noi entro la fine del 2024

La MG ZS di seconda generazione è pronta e sarà equipaggiata dello stesso sistema di propulsione full-hybrid della MG3. Il costruttore sino-britannico ha rilasciato le prime immagini del nuovo modello con il quale potrà competere con forza ancora maggiore nel segmento dei B-Suv diventato negli ultimi anni il più importante del mercato.

La ZS è inoltre di gran lunga la MG più venduta sul mercato italiano grazie soprattutto al buon mix tra dimensioni contenute (lunghezza 4,32 metri), buona dotazione di serie e la disponibilità sia di motori a benzina (1.5 aspirato e un 3 cilindri da un litro anche con cambio automatico) sia di una versione elettrica con autonomia di 440 km. La nuova ZS parte dunque da un grado di elettrificazione intermedio sfruttando il sistema Hybrid+ che ha già debuttato sulla MG3 e che è composto da un 4 cilindri 1.5 a ciclo Atkinson da 102 cv e una trasmissione automatica multimodale che integra due motogeneratori elettrici.

Quello di trazione eroga ben 100 kW e 250 Nm permettendo al sistema di erogare una potenza combinata di 196 cv mentre quello addetto al recupero è da 45 kW e la batteria agli ioni di litio ha una capacità di 1,86 kWh. A prestazioni ragguardevoli (0-100 km/h in 8,7 secondi) si affiancano consumi di 5,1 litri/100 km pari a 115 g/km di CO2. Al momento non si sa se ci saranno anche una versione spinta da motori in purezza come la ZS attuale ovvero a benzina ed elettrico, ma è verosimile che almeno quest’ultimo faccia parte della gamma. La nuova MG potrà in ogni caso contare su una buona base di clienti, un segmento molto ampio in cui pescare, uno stile più moderno e slanciato anche per l’abitacolo ed infine un prezzo che si preannuncia interessante.

Nel Regno Unito infatti è annunciata con un prezzo di partenza pari 21.995 sterline (poco più di 26mila euro) per l’allestimento SE e di 24.495 sterline (oltre 29mila euro) per il più ricco Trophy. Di serie su tutti ci sono le luci a Led, la strumentazione con head-up display da 7” e lo schermo centrale da 12,3” per il sistema infotelematico, sblocco e avviamento vettura senza chiave, sensori e retrocamera di parcheggio e infine il ricco pacchetto di sistemi di assistenza alla guida MG Pilot che permette la guida autonoma di livello 2. La Trophy si caretterizza per i cerchi da 18”, i cristalli posteriori bruniti, rivestimento in pelle, sedili e volante riscaldati, sedile di guida a regolazione elettrica e sistema di visione perimetrico a 360 gradi.

L’arrivo nei concessionari britannici è annunciato per settembre e questo lascia supporre che per l’Europa Unita continentale se ne parli non prima della fine dell’anno se non l’inizio del 2025. Visto quanto fatto in altre occasioni, è verosimile che i prezzi e i livelli di equipaggiamento proposti saranno simili a quelli del mercato britannico.