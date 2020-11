Micra rinnova la sua gamma, la best seller Nissan in arrivo a fine anno. Sarà ancora più sportiva e dinamica

ROMA - Una gamma rinnovata, ancora più sportiva e con personalizzazioni capaci di aumentare il feeling di eleganza e dinamismo dell’auto. Nissan presenta le novità che interessano la gamma Micra, evoluzione dell’iconica berlina compatta a 38 anni dal debutto in Europa. La gamma 2021 migliora l’offerta con cinque diverse versioni, pensate per consentire a ogni automobilista di scegliere la sua Micra ideale e renderla unica. Oltre a Visia, Acenta e Tekna, Nissan propone la nuova versione N-Design, oltre a integrare nella gamma la versione N-Sport, tra le più amate dai clienti. Tutta la gamma è caratterizzata da elementi di design e da un’attenzione per i dettagli, con la possibilità di scegliere tra due diverse colorazioni per le finiture del veicolo e di optare per i fari LED, per uno stile più elegante e dinamico.

I nuovi cerchi da 16" two tone denominati "Genki" sono di serie su N-Design e Tekna. Riflettendo il suo significato nella cultura giapponese, l’aspetto elegante dei cerchi Genki emana un senso di energia, completando il design dinamico della vettura. Pensata in ogni dettaglio per farsi notare, la nuova versione N-Sport va a integrare in modo permanente la gamma Micra. All’esterno, le finiture anteriori, posteriori e laterali nere lucide e le nuove calotte dei retrovisori nere si abbinano alla perfezione ai cerchi in lega neri Perso da 17». Nella versione N-Sport, i fendinebbia e i fari sono 100% LED di serie. Lo stile ricercato di N-Sport prosegue all’interno del veicolo, dove tutto è pensato per garantire il massimo comfort a conducente e passeggeri. I sedili con inserti in Alcantara e il cruscotto abbinato conferiscono un’estetica di elevata qualità. La versione N-Design invece si rivolge ai clienti che desiderano esprimere l’unicità della loro indole e del loro stile. All’esterno, è possibile scegliere tra le varianti Gloss Black o Chrome per le finiture posteriori, anteriori e laterali e per le calotte degli specchietti.

Queste personalizzazioni sono disponibili di serie per questa versione, così come i nuovi cerchi two tone Genki da 16«. All’interno, Micra N-Design vanta moderni sedili in tessuto nero con dettagli grigi e plancia effetto pelle, come anche le imbottiture per le ginocchia e i pannelli delle portiere. La versione Tekna infine è dotata delle tecnologie di bordo più avanzate per il piacere di guida e l’intrattenimento. Il motore turbo da 1,0 litro di Micra offre un’esperienza di guida dinamica ed efficiente. Conforme allo standard Euro 6d Full, il motore garantisce consumi ridotti e bassi livelli di emissioni. A partire dalla versione Visia, Micra ha una ricca dotazione di tecnologie di sicurezza, che comprende il sistema di assistenza per le partenze in salita, Intelligent Ride Control e Intelligent Trace Control, per migliorare la gestione in situazioni difficoltose. Micra 2021 sarà disponibile nelle concessionarie italiane entro la fine del 2020, con prezzi a partire da 16.315 euro.