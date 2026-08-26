Mini 1965 Victory Edition, omaggio alla vittoria del Rally di Monte Carlo della Cooper S nel 1965

Mini celebra uno dei capitoli più importanti della propria storia sportiva con la 1965 Victory Edition, special edition che rende omaggio alla vittoria della Mini Cooper S al Rally di Monte Carlo del 1965, conquistata da Timo Mäkinen e Paul Easter. La nuova serie speciale riprende alcuni degli elementi più riconoscibili della vettura da rally vincitrice, reinterpretandoli sulle Mini contemporanee. Il richiamo alla storica Mini Cooper S è evidente soprattutto nella livrea. La carrozzeria è proposta nel Chili Red, mentre tetto e calotte degli specchietti sono in Glazed White.

La stessa tonalità bianca viene utilizzata per la striscia che attraversa cofano, tetto e parte posteriore, mentre sulle fiancate compare il numero di gara 52, elemento direttamente ispirato alla vettura che 61 anni fa conquistò il rally monegasco. A completare l'identità della special edition sono la scritta 1965 sul montante C, i coprimozzi e i cappucci delle valvole specifici e i cerchi da 18 pollici.

Anche l'abitacolo riprende il tema celebrativo, con battitacco contraddistinti dalla scritta 1965, una dedica speciale all'interno della portiera e ulteriori dettagli dedicati alla vittoria nel Rally di Monte Carlo. La Mini 1965 Victory Edition sarà proposta su tre modelli della gamma, ovvero Mini Cooper S, John Cooper Works e John Cooper Works Electric.