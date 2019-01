Mini 60 Years Edition, versione speciale per celebrare i sessanta anni

BRUXELLES - Il Gruppo Bmw ha scelto il Motor Show di Bruxelles per celebrare un importante anniversario, i 60 anni del debutto della Mini classica. Lo ha fatto presentando in prima mondiale la Mini 60 Years Edition, una versione speciale con cui il brand britannico ricorda l'esordio della Mini classica nel 1959.

A quel tempo, questa piccola auto economica e agile gettò le basi per una storia di successo mondiale del marchio che continua ancora oggi. A 60 anni di distanza, questa Mini speciale propone un design esclusivo e dotazioni particolari, per esprimere autenticamente lo spirito sportivo tradizionale e le origini britanniche del marchio. Un aspetto distintivo è assicurato dal colore della carrozzeria British Racing Green IV, una finitura a contrasto sul tetto e tappi per specchietti esterni, le strisce del cofano in uno specifico design anniversario e cerchi in lega leggera da 17 pollici nella versione 60 Years Spoke.

Il logo dell'anniversario appare anche sui portelloni laterali, sui finestrini delle portiere, sui poggiatesta anteriori e su alcune rifiniture interne, nonché nella proiezione del logo Led sulla strada aprendo la porta del guidatore. L'equipaggiamento presenta anche un volante sportivo in pelle e sedili sportivi nella finitura in pelle Mini Yours Leather Lounge 60 anni e l'esclusivo colore Dark Maroon. La Mini 60 Years Edition sarà disponibile da marzo 2019 in poi con le carrozzerie 3 e 5 porte, ognuna con quattro varianti di motore.