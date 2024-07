Mini Aceman SE il crossover a batteria con go-kart feeling. Ha 218 cv e un''autonomia di 405 chilometri

Propulsione elettrica e proporzioni da crossover, unite a caratteristiche digitali innovative, sono i termini con i quali Mini Aceman si presenta per portare una ventata di aria fresca nel segmento delle piccole auto premium. Se in termini di prestazioni la Aceman SE raggiunge una coppia di 330 Nm con 160 kW/218 CV, l'accelerazione da 0 a 100 km/h viene raggiunta in 7,1 secondi. Se poi si aggiunge il dato di un''autonomia di 405 chilometri nel ciclo di prova Wltp, la Mini Aceman SE può essere considerata pronta anche per i viaggi oltre i confini della città. Lo sterzo è diretto come tipico del marchio e sottolinea il comportamento di guida agile e dinamico. Non mancano i sistemi di assistenza alla guida che aiutano a sterzare e a mantenere la corsia. Il Parking Assistant Professional rileva i parcheggi possibili in modo ancora più preciso e, se lo si desidera, si occupa automaticamente dell'intero processo di parcheggio per un comfort ancora maggiore.

Una batteria ad alto voltaggio con un contenuto energetico di 54,2 kWh alimenta il motore elettrico e può essere ricaricata fino a 95 kW DC presso le stazioni di ricarica rapida. Ciò significa che bastano poco meno di 30 minuti per aumentare la capacità della batteria dal 10% all'80%. 11 kW di potenza sono disponibili in corrente alternata. Il modello crossover è disponibile in quattro diversi allestimenti. In combinazione con il colore specifico del modello Rebel Red, il design progressivo dell'allestimento Favoured appare particolarmente distintivo. Il tetto e le calotte degli specchietti in nero creano accenti contrastanti. I passaruota hanno una forma inconfondibile, con il loro design allungato e la forte inclinazione verso il basso. Dotata di barre sul tetto di serie e di un gancio di traino ripiegabile, di ruote di dimensioni da 17 a 19 pollici e di protezioni antislittamento sulla parte anteriore, posteriore e laterale del veicolo, la Aceman dimostra anche il suo lato versatile e uno spirito di avventura.