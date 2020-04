​Mini Sidewalk, la versione cabrio è un omaggio alla primavera e ai fiori di ciliegio

ROMA - Una Mini per godersi la primavera e il suo segno più evidente: la fioritura degli alberi di ciliegio. Si chiama Mini Cabrio Sidewalk ed è una versione ispirata ai luoghi dove in questo periodo, oltre che le temperature, la visione dei ciliegi in fiore è un incentivo supplementare ad aprire la capote se si guida una cabrio.

L’Hamami è dal XVII secolo un evento celebrato in Giappone e vuol dire “osservazione dei fiori”, ma ha assunto importanza anche in altri contesti e culture. Ad esempio, la Breite Straße e la Heerstraße di Bonn, capitale della Germania dell’Ovest fino alla riunificazione, sono diventate famose per i loro ciliegi in fiore tanto da costituire in questo periodo una destinazione turistica. Per l’identico motivo lo è diventato la Valle del Jerte, nella regione spagnola dell’Estremadura dove si trovano 2 milioni di ciliegi. A Washington D.C l’amicizia tra USA e Giappone è commemorata ogni anno dal Cherry Blossom Festival, così come accade ad Amburgo con il Cherry Blossom Festival, il quale celebra il gemellaggio che da oltre 50 anni lega la città tedesca ad Osaka.

La Mini Sidewalk con il suo nome evoca le passeggiate sui marciapiedi ricoperti dai fiori rosa e bianco che cadono dagli alberi di ciliegio. A caratterizzarla c’è la vernice metallizzata Deep Laguna, sviluppata appositamente, con strisce longitudinali sul cofano motore. Gli altri segni distintivi sono i cerchi in lega bitono da 17 pollici e la capote con grafica a freccia intrecciata che può essere aperta e chiusa elettricamente in 18 secondi. I sedili sono in esclusiva pelle color antracite cucita a contrasto con filo color Petrol e Energetic Yellow mentre le cornici delle portiere e la modanatura retroilluminata sul lato passeggero sono verniciate per avere un effetto benzina.

La Mini Cabrio Sidewalk è disponibile in 2 livelli di allestimento: Sidewalk e Sidewalk Plus con prezzi a partire da 29.950. I motori sono il 3 cilindri 1.5 da 102 cv della One (l’unica non disponibile con cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti) e da 136 cv mentre la Cooper S è spinta da un 2 litri da 192 cv per una velocità massima di 230 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,2 secondi.