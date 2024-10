Mini, con Aceman elettrica la famiglia si allarga nel segno della trasformazione

Giunta alla sua quinta generazione dell'era moderna, cioè da quando fa parte del Gruppo Bmw, Mini è pronta ad arrivare sulle strade e nel cuore degli italiani con la nuova famiglia, evoluta nel design, nei contenuti e nei sistemi propulsivi. Nell'anno in cui si festeggia il 65mo compleanno di questa vera icona rivoluzionaria della storia dell'automobile, la nuova Mini - in tutte le sue declinazioni di carrozzeria, formato, allestimento e motore, comprese le più recenti - resta sinonimo di semplicità e carisma. Lo fa conservando quelle tipiche proporzioni e quella allegria che ricordano la storia dello stesso brand e del modello che nel lontano 1959, frutto della geniale matita di Alec Issigonis, scrisse le prime pagine di questa storia dell'auto che, nel tempo, è entrata anche in quella degli stili di vita, della moda e del costume.

L'essere Mini è legato al design 'boxy', alla posizione delle ruote agli angoli, agli sbalzi ridotti e alla attenzione alla funzionalità e all'innata personalità. Doti che, oggi come ieri, sono presenti in tutti i modelli Mini, comprese le ultime arrivate. È il caso della prima All-Electric Aceman come della nuova Mini Cooper 3 e 5 porte, passando naturalmente per la Countryman. Un prodotto che resta così personale e vicino alle necessità e ai sogni di chi la utilizza e che fa di Mini - soprattutto da quando il contenuto ambientale è divenuto la guida dei progetti - un'automobile unica e inconfondibile, nello spirito e nel look. Doti che sono state enfatizzate nelle Mini più recenti, e che lo saranno anche in quelle che debutteranno nei prossimi mesi. Spiccano i tratti distintivi come la griglia frontale, che resta imponente. E quegli altri stilemi e valori che fanno parte della Charismatic Simplicity. Sono caratteri forti comuni che fanno in modo che ogni membro abbia il suo posto all'interno della famiglia Mini. Cooper è ideale per tutti coloro che desiderano guidare una classica Mini 3 o 5 porte ed è pensata per soddisfare le esigenze di una mobilità urbana. E' cresciuta in confort e abitabilità conservando ingombri esterni adatti le nostre città.

Countryman è invece una Mini elegante e tuttofare, spaziosa compagna nella vita di tutti i giorni e nei viaggi più lunghi. Nella sua terza generazione (ha debuttato nel 2010), resta il modello più grande della nuova famiglia Mini e prosegue il percorso del marchio verso un'era di mobilità elettrica senza emissioni locali, con l'introduzione della prima variante completamente a batteria, che si affianca alle tradizionali ICE. All'interno della nuova famiglia la filosofia Power of Choice corrisponde esattamente alla capacità di rispondere alle esigenze. Ad esempio Mini Cooper 3 porte offre, oltre ai tradizionali modelli con motore a benzina da 154 e 201 Cv, anche due motorizzazioni elettriche (184 e 218 Cv). Mini Cooper 5 porte viene invece offerta nelle sole due motorizzazioni a benzina ed infine su Mini Countryman vengono proposti un 3 cilindri da 170 Cv, due 4 cilindri da 218 e 300 Cv (John Cooper Works, il modello più sportivo in gamma) e un turbodiesel da 163 Cv, affiancati dalle varianti pure elettriche da 204 e 313 Cv.

L'offerta di modelli si amplierà con l'arrivo in concessionaria nel mese di novembre di Mini Aceman, un crossover compatto, agile e puro elettrico, che emana determinazione, disponibile nei due livelli 184 e 218 Cv. Le dimensioni esterne rendono questo nuovo modello un agile compagno nelle aree urbane. Con cinque posti, quattro metri di lunghezza e uno spazio generoso, Aceman colma il divario tra Mini Cooper e Mini Countryman.