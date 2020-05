Mini Countryman si aggiorna nel design e nei contenuti. Propulsori evoluti e trasmissione automatica a 8 rapporti

MILANO - Il fronte MINI Countryman si adegua alle dinamiche del restyling, aggiornando la “grafica” della vettura, apportando mano agli interni e anche alle motorizzazioni. Un passo avanti segnale che siamo arrivati ufficialmente a metà carriera di questa generazione del Suv MINI. Nella seziona frontale spicca la nuova griglia del radiatore. Mentre fari e fendinebbia a Led sono parte del corredo di serie. Da segnalare la possibilità di dotare la vettura di elementi a matrice, che consentono quindi di ottimizzare il fascio di luce degli abbaglianti in funzione della particolare condizione di marcia.

Nella lunga lista di optional confluiscono nuovi cerchi in lega e pure nuove tinte della carrozzeria. Come sulla versione a tre porte, la fanaleria posteriore si dota della grafica in stile bandiera britannica. La gamma motori di MINI Countryman si adegua agli standard di emissioni Euro 6d. E la trasmissione a 8 rapporti sarà un elemento comune di tutte le versioni equipaggiate con la trazione integrale ALL4. Fa eccezione solo il modello ibrido plug-in, che invece è dotato di cambio automatico a sei rapporti.

In tema di novità tecniche, i motori a benzina sovralimentati, sia a tre che a quattro cilindri, hanno visto aumentare la pressione dell'impianto d'iniezione del carburante. Mentre il quattro cilindri della Cooper D, ovvero la turbodiesel, utilizza lo stesso sistema di sovralimentazione bi-stadio presenta sulla più potente Cooper SD.

A bordo infine, la novità più rilevante, al di là della presenza di nuovi materiali e finiture, che variano in funzione dell'allestimento, è la possibilità di avere nella zona fronte guidatore, un nuovo display da 5 pollici, proprio come quello della nuova MINI elettrica.