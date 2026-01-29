Countryman E aumenta l'autonomia a oltre 500 km. Versatilità e tecnologia equipaggiano le due Bev del modello più grande di Mini

Versatilità e tecnologia equipaggiano nuove Mini Countryman E e Countryman SE All4, le due versioni elettriche del modello più grande della famiglia Mini, che garantiscono fino a circa 500 chilometri di autonomia con una ricarica. Disponibili nei concessionari a partire dal prossimo mese di marzo, le varianti elettriche di Mini Countryman vantano un significativo aumento dell'autonomia, in particolare i tecnici sono intervenuti introducendo un nuovo inverter in carburo di silicio, che garantisce una conversione energetica altamente efficiente e una riduzione delle perdite di potenza.

Inoltre, l'aumento della capacità netta del sistema di accumulo ad alta tensione, che arriva a 65,2 kWh, consente di sfruttare più energia. Infine, i cuscinetti delle ruote a basso attrito sull'asse anteriore riducono la resistenza al rotolamento, contribuendo così all'ottimizzazione complessiva. L'autonomia di Mini Countryman E raggiunge fino a 501 chilometri (ciclo Wltp) mentre la Mini Countryman SE All4 offre, secondo quanto dichiarato dal costruttore, fino a 467 chilometri (ciclo Wltp).

La ricarica in corrente continua consente di passare dal 10 all'80% in meno di 30 minuti. Infine, la versatilità di All-Electric Mini Countryman si basa sulle ampie dimensioni che consentono di avere un bagagliaio con una capacità che raggiunge i 1.450 litri. Mentre l'equipaggiamento comprende il display centrale da 24 cm con interfaccia intuitiva per gestire i sistemi di infotainmente e di assistenza alla guida, che raggiungono il livello livello2.