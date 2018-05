Mini, evoluzione a 360°: “l'inglesina” rinnova la gamma di compatte e cabrio

MILANO - Personale, personalizzata, personalizzabile. La Mini alimenta il proprio portafoglio di variabili, aggiornando la compatta britannica, sottoponendola ad un leggero restyling. Un atto dovuto essendo in prossimità dei raggiunti limiti imposti dalla metà carriera. Una scelta che lascia intatto il corpo vettura, aggiornandolo soprattutto nei dettagli. Particolari che per una volta non si limitano al banale ritocco dei gruppi ottici, ma toccano pure la sfera tecnica e quella dell’infotainment. In prima battuta, sulle versioni MINI One, MINI Cooper, MINI Cooper S e MINI Cooper D, è disponibile il cambio automatico a doppia frizione Dct. Sette rapporti per dare più vigore agli appassionati delle guida sportiva. Mentre per i potenziali fruitori del modello Cooper SD, l’alternativa automatica è rappresentata dal nuovo 8 marce di origine Aisin. Il primo nello specifico ad essere montato trasversalmente.

A bordo, il dettaglio più rilevante che la separa dal passato, è la presenza dello schermo touch, proprio come sulla Countryman. Un passaggio che rende molto più agevole la fruizione del sistema, condiviso con la presenza della rotella tipica del MINI Connected. Una novità che da seguito ad un’altra importante presenza: quella del protocollo Apple CarPlay.

Ci sono poi da segnalare una serie di particolari che si rifanno a materiali e finiture, ulteriormente personalizzabili rispetto al passato. Come ad esempio le cornici per gli elementi interni degli indicatori di direzione conosciuti come side scuttle. Tutto questo rientra nel programma MINI Yours Customised. Programma che prevede un largo impiego della stampa 3D.

Nel capitolato delle novità che riguardano la gamma 3 e 5 porte, oltre alla Cabrio, ci sono ovviamente i proiettori a LED con funzione Matrix per gli abbaglianti. In tema di illuminazione, originale e decisamente MINI, le luci posteriori a LED con design Union Jack. Da segnalare anche la presenza del nuovo logo MINI. Una new entry distintiva, seguita da tutta quella serie di novità che aumentano le possibilità di personalizzazione offerte al cliente finale. Del restyling MINI sono infatti parte anche nuovi cerchi in lega leggera, una gamma più ampia di finiture in pelle e di superfici interne, oltre che di Colour Lines.