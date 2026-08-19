Mini John Cooper Works Cabrio, emozioni a cielo aperto con 231 cv del 2.0 turbo. 0-100 km/h in 6,4 secondi
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La Mini John Cooper Works Cabrio si prepara all'estate con una versione che combina le prestazioni sportive della gamma JCW con il piacere della guida a cielo aperto. Il modello, presentato nella colorazione Sunny Side Yellow, punta su dimensioni compatte, carattere sportivo e vocazione ai viaggi estivi, anche sui percorsi più tortuosi. Sotto il cofano della Mini John Cooper Works Cabrio c'è un motore quattro cilindri TwinPower Turbo da 2,0 litri, capace di sviluppare 170 kW, pari a 231 Cv, e una coppia massima di 380 Nm.
La vettura accelera da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi. La capote consente di trasformare rapidamente l'esperienza di guida, con un'impostazione pensata per valorizzare soprattutto i percorsi panoramici e le strade di montagna. L'agilità del modello e le dimensioni compatte si combinano inoltre con le caratteristiche tipiche delle versioni John Cooper Works, mantenendo una forte vocazione alla guida sportiva.
La Sunny Side Yellow, scelta per le immagini diffuse dal marchio, accentua il carattere estivo della vettura, pensata per muoversi tanto nell'ambiente urbano quanto sui percorsi extraurbani. La Mini John Cooper Works Cabrio si inserisce così in una nicchia ancora poco affollata, quella delle cabriolet compatte ad alte prestazioni, unendo la configurazione open-air alle prestazioni della gamma più sportiva del brand.