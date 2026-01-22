Mini Paul Smith Edition, l'alta moda viaggia sulla Cooper. Arriva una versione speciale molto glamour

Già disponibile in alcuni mercati in versione Cooper SE 100% elettrica, la nuova Mini Paul Smith Edition dal secondo trimestre del 2026 arriverà anche nelle varianti Cooper 5 porte e Cooper Cabrio. Si tratta di un versione speciale che combina il design iconico del brand con il linguaggio stilistico di Paul Smith, denominato «Classic with a Twist». Esteticamente, La Mini Cooper SE Paul Smith Edition nella livrea Midnight Black presenta una continuità cromatica tra tetto e carrozzeria e sfoggia le stripes di Paul Smith in una tonalità di colore lucida ed opaca.

Mentre la colorazione Inspired White mette in evidenza il contrasto con il tetto Nottingham Green con le stripes colorate di Paul Smith sul bordo del lato guidatore. Volendo, è possibile scegliere la Mini Paul Smith Edition nell'esclusivo colore Statement Grey. In ogni caso, troviamo il Nottingham Green ad enfatizzare i retrovisori esterni, i contorni della la griglia anteriore ed i coprimozzi dei cerchi da 18 pollici Night Flash Spoke Black; inoltre, nella zona del portatarga è presente la firma di Paul Smith. L'abitacolo si contraddistingue per i sedili Nightshade Blue, per le superfici nere in tessuto a maglia con motivi a righe tono su tono, per la proiezione luminosa a terra che accoglie il conducente con un cordiale «Hello» all'apertura della portiera e per il motto di Paul Smith, «Every day is a new beginning» sulle soglie battitacco.

Completano il quadro relativo agli interni la fascia tessile applicata alla razza inferiore del volante sportivo con le stripes di Paul Smith ed una grafica disegnata a mano raffigurante il celebre «rabbit» di Paul Smith sui tappetini. Sotto le forme audaci della Mini Cooper SE Paul Smith Edition troviamo un powertrain elettrico capace di erogare una potenza di 218 CV, che vengono scaricati a terra tramite la trazione anteriore, e spingono la vettura da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi.