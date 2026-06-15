Mitsubishi, debutto Usa per la nuova elettrica Eclipse Sportback. Condivide piattaforma, tecnologia e stile con Nissan Leaf

Al debutto in Nordamerica, la nuova Mitsubishi Eclipse Sportback è stata sviluppata sulla piattaforma della Nissan Leaf di nuova generazione, vettura con cui condivide numerosi elementi tecnici, funzionali e stilistici e per cui, a livello di design, si differenzia solo per alcuni dettagli. Questa proposta elettrica della Casa dei Tre diamanti sarà in vendita nel Nuovo Continente tra la fine dell'estate e l'inizio del prossimo autunno. Carrozzeria filante come la «cugina» Jap, sfoggia inediti fascioni anteriori e posteriori oltre che per proiettori e fanali dal taglio specifico e cerchi in lega dal design originale.

«La nuova Eclipse Sportback EV - chiarisce un comunicato - continua il viaggio di elettrificazione di Mitsubishi Motors, che risale agli anni settanta quando ha iniziato a sviluppare veicoli completamente elettrici in Giappone. Il primo veicolo elettrico prodotto in serie al mondo, l'i-MiEV, è stato messo in vendita in mercati selezionati nel 2009, ed è arrivato negli Stati Uniti e in Canada alla fine del 2011. Un anno dopo, l'Outlander PHEV, il primo SUV ibrido plug-in al mondo, è stato introdotto a livello globale, arrivando in Nord America nel 2018. La società si è impegnata a far debuttare almeno un veicolo nuovo o significativamente rivisto ogni anno, fino all'anno 2030, e Eclipse Sportback sarà affiancato all'inizio del 2027 da un nuovo derivato off-road della Suv Outlander».