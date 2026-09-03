Mitsubishi Pajero, ritorna il mito dell'off-road. Il debutto in Giappone, con un target di 10mila unità

Dopo sette anni di assenza, Mitsubishi Motors riporta in Giappone il Pajero, il suo suv di punta. Lo ha annunciato la casa automobilistica nipponica, che punta a vendere 10.000 esemplari nell'esercizio in corso e a estendere la rete commerciale al Sudest asiatico, in America centrale e meridionale e nel Medio Oriente dal prossimo anno fiscale. Le vendite ripartiranno il 17 dicembre, con il modello importato dalla Tailandia, dove debutterà a ottobre, seguito dall'Australia a dicembre.

Durante la presentazione a Tokyo, il presidente di Mitsubishi Motors, Keisuke Kishiura, ha sottolineato come nel nuovo Suv sia stato riversato «il meglio della tecnologia» del gruppo, definendo il ritorno della vettura un pilastro del piano di medio termine fino al 2029. L'obiettivo è aumentare le vendite domestiche del 50% rispetto all'esercizio 2024, arrivando a circa 180.000 veicoli nel 2030. In futuro arriveranno anche due versioni più compatte. Sul piano estetico, il nuovo Pajero - nato nel 1982 e reso celebre dalla vittoria assoluta alla Parigi-Dakar del 1985, mantiene l'impostazione orizzontale della carrozzeria originale, mentre la calandra anteriore è stata reinterpretata per trasmettere fermezza unita alla compostezza «tipica delle arti marziali giapponesi», secondo quanto riferito dall'azienda.

Il prezzo sarà comunicato nei prossimi mesi. Il Pajero andrà a competere nel segmento dei grandi Suv giapponesi, un mercato da circa 100.000 unità nel 2025, dominato per il 40% dal Toyota Land Cruiser. Dall'anno fiscale 2026 la distribuzione sarà allargata a un centinaio di Paesi. In tutto, dalla prima generazione, Mitsubishi ha venduto 3,29 milioni di Pajero in 170 mercati.