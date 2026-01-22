Mitsubishi svela le nuove ASX e Outlander Phev Black Edition. Edizioni speciali esaltano stile, tecnologia e contenuti premium

Mitsubishi Motors rafforza la proposta di valore di due dei suoi modelli di punta presentando le nuove ASX e Outlander Phev Black Edition, edizioni speciali pensate per esaltare stile, tecnologia e contenuti premium. Le versioni Black Edition si distinguono per soluzioni estetiche dedicate, finiture scure e un equipaggiamento più ricco, confermando l'attenzione del marchio per l'elettrificazione e il design distintivo. La ASX Black Edition propone diverse combinazioni di carrozzeria bicolore, con tetto e retrovisori a contrasto, dettagli in nero lucido lungo la linea di cintura, paraurti e profili laterali, oltre a cerchi in lega da 18 pollici con finitura nero piano. L'equipaggiamento comprende vetri oscurati, sedili anteriori riscaldabili e ricarica wireless per smartphone.

Disponibile con motorizzazioni a combustione e sistemi ibridi di ultima generazione, l'ASX Black Edition sarà in vendita nei concessionari spagnoli a partire da febbraio, con un prezzo a partire da 21.800 euro. Più muscolosa e orientata al segmento premium la Outlander Phev Black Edition, che valorizza il design del suv 4x4 con verniciature dedicate - Gris Graphite con tetto nero o Black Diamond - e numerosi elementi in nero lucido: dal frontale Dynamic Shield ai rail sul tetto, fino ai cerchi in lega da 20 pollici. L'abitacolo è impreziosito da sedili in pelle semianilina nera con cuciture a contrasto. Sotto il cofano, il sistema ibrido plug-in a due motori supera i 300 CV di potenza complessiva, abbinando il motore benzina 2.4 litri a unità elettriche anteriori e posteriori, batteria agli ioni di litio ad alta capacità e trazione integrale Super All Wheel Control.

Come tutti i modelli Mitsubishi commercializzati in Europa, anche le versioni Black Edition beneficiano del Compromesso di Servizio Mitsubishi, che include fino a 8 anni di garanzia, assistenza stradale estesa e copertura dedicata per la batteria di trazione. Con queste novità, il marchio giapponese consolida la propria presenza sul mercato, ampliando l'offerta con modelli che uniscono efficienza, riduzione delle emissioni e un elevato livello di equipaggiamento.