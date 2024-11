Mobilize parte da Roma con Duo e Bento e mira a conquistare le città. Nuovi quadricicli elettrici sicuri, tecnologici e sostenibili

Il Gruppo Renault con i quadricicli Mobilize Duo e Bento amplia l'offerta della mobilità sostenibile ed elettrica in città, si tratta di veicoli costruiti in maniera sicura, come dimostrano accessori di serie quali l'airbag, presente già dal Duo 45 Neo, pensato per essere condotto a partire da 14 anni, unico caso in questa categoria; la cintura di sicurezza per il conducente con pretensionatore; ed il fireman access, per intervenire rapidamente sulla batteria in caso d'incendio. Agili, dalla lunghezza, rispettivamente, di 2,43 metri e 2,54 metri, presentano un abitacolo ampio con posto centrale per il guidatore, a cui si aggiunge un altro sedile posteriore per un eventuale passeggero. La differenza sostanziale sta nel vano di carico chiuso da 649 litri, nella zona posteriore di Bento, che prevede varie possibilità di allestimenti, un volume utile complessivo di circa 1m3, e rappresenta una soluzione adatta sia al trasporto di merci che di piccole attrezzature.

Entrambi realizzati con più del 40% di materiali riciclati e, a loro volta, riciclabili al 95%, presentano un motore elettrico a 48V derivato dal powertrain mild hybrid di Renault Austral ed una batteria NMC da 10,3 kWh di capacità utile, che corrisponde a un modulo del pack batteria della R5 E-Tech Electric, per un'autonomia che arriva fino a 161 km, secondo la norma WMTC applicabile per l'omologazione dei quadricicli, per Duo, e fino a 149 km per Bento. Se Duo Neo, con il suo powertrain da 8 CV, consente di essere condotta dai 14 anni, e raggiunge una velocità massima di 45 km/h, Duo 80 Evo si può guidare dai 16 anni e, come Duo 80 Pro e la Bento 80, ha una potenza di 16 CV e raggiunge gli 80 km/h.

Abbiamo guidato in un percorso tra le strade di Roma, nei pressi dello stadio olimpico, proprio questa variante. Quello che salta all'occhio, inizialmente è il design avveniristico, con le portiere che si aprono verso l'alto come una supercar, ma che in realtà consentono di scendere in sicurezza nelle strade trafficate della città, salvaguardando, nel contempo, gli utenti delle due ruote. Il posto di guida singolo e centrale aiuta non poco ad avere un abitacolo spazioso, mentre la visuale è decisamente buona. Nel traffico spicca l'agilità, con un angolo di sterzata ridottissimo, ma si percepisce anche una grande spinta nella fase iniziale dell'accelerazione: ideale per districarsi nei vari ingorghi.

Le sensazioni positive continuano quando cresce la velocità, perché lo sterzo è preciso e la stabilità notevole. Con l'alloggiamento per lo smartphone, quest'ultimo può essere utilizzato per la navigazione collegandolo via bluetooth, e con l'app MyDuo diventa una chiave virtuale che può essere condivisa fino a 6 utenti. L'app consente anche di gestire al meglio le flotte, grazie alla geolocalizzazione, e anche all'inibizione di carica della batteria in caso di furto. A proposito, l'accumulatore in questione, attraverso il cavo integrato al veicolo con presa standard di tipo E+F, utile per la ricarica domestica, si ricarica in 3 ore e 50 minuti, mentre in opzione, è disponibile un cavo Mode 3 con presa di Tipo 2, adatta alla maggior parte delle stazioni di ricarica stradali e aziendali che consente la ricarica in 3 ore e 25 minuti. I listino, per il mercato italiano, parte dai 9.990 euro per il Duo 45 Neo ed arriva ai 12.900 del Bento 80 Pro, nel mezzo della gamma troviamo il Duo 80 Evo proposto a 12.500 euro, ed il Duo 80 Pro ad 11.600 euro. Per il lancio commerciale, invece, bisognerà attendere la primavera 2025.