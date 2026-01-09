Model Y Standard, Tesla aumenta l'autonomia con la versione Long Range. Ecco tutte le caratteristiche tecniche

La nuova Tesla Model Y Standard aveva debuttato in Italia ad ottobre scorso. La versione più “economica” ma non certo più essenziale del Suv elettrico della casa di Elon Musk era stata introdotta sul mercato con un prezzo molto competitivo per poter contrastare meglio una co ncorrenza sempre più aggerrita. Ora il brand auto made in Usa ha annunciato un allargamento della gamma della Model Y con l’introduzione di una nuova variante della versione Standad: la Long Range.

Ora l’allestimento entry level del suo Suv elettrico di successo è in abbinamento con una autonomia maggiorata. In sostanza, si tratta della Model Y Standard RWD ma con l'aggiunta di una batteria più grande che permette di ottenere una maggiore percorrenza: dalle specifiche tecniche fino a 657 km di autonomia, contro i 534 km della Standard RWD. Le prestazioni sono comunque le medesime e cioè velocità massima è di 201 km/h mentre l'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,2 secondi. Stando al comunicato il motore è da 220 kW mentre per questo modello si parla poi di consumi pari a 12,7 kWh/100 km e della possibilità di ricarica in corrente continua fino ad una potenza di 250 kW.

Per tutto il resto, è la Model Y Standard di recente introduzione: design più semplice con un frontale senza la barra a LED che unisce i fari, cerchi dedicati e soprattutto un abitacolo semplificato, senza ad esempio il display posteriore da 8 pollici. Inoltre beneficia degli aggiornamenti via Internet che migliorano continuamente il veicolo, aggiungendo nuove funzioni e migliorando quelle esistenti senza costi aggiuntivi. Inoltre, l'auto viene fornita di serie con Autopilot e la predisposizione hardware per la Guida autonoma al massimo potenziale (Supervisionata), che sarà abilitata a distanza sui veicoli interessati una volta approvata dalle autorità normative locali.

Costruita in Europa presso la Gigafactory Tesla di Berlino-Brandeburgo, la Model Y Standard Long Range a trazione posteriore è ora disponibile per essere ordinata in italia al prezzo di 46.990 euro.