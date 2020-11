Mokka, tra eleganza e sport con le versioni top Ultimate e GS Line. Il modello porta al debutto il nuovo volto Opel Vizor

MILANO - Per il nuovo Opel Mokka, gli allestimenti alto di gamma sono Ultimate e GS Line. Il modello, il primo col nuovo volto del marchio, l'Opel Vizor (che si estende nella parte anteriore della vettura e integra diverse tecnologie) e l'Opel Blitz ridisegnato e il nome della vettura posizionato centralmente sul portellone posteriore, è anche il primo ad avere il cockpit Pure Panel completamente digitalizzato. L'allestimento Ultimate è il più completo.

L'esterno presenta cerchi in lega da 18 pollici bicolore, l'Opel Vizor con cornice cromata, il profilo definito da una linea cromata e le piastre paracolpi color argento in stile SUV sull'anteriore e sul posteriore. Oltre alla vasta gamma di sistemi di assistenza già disponibili sulla versione di ingresso, sono di serie Active Lane Assist, Cruise Control e la frenata automatica d'emergenza. L'allestimento in Alcantara con rivestimenti dei sedili neri promette il massimo comfort sul nuovo e i sedili sono riscaldati e regolabili a sei vie. Opel Mokka GS Line è invece la più sportiva: il design esterno presenta cerchi in lega da 18 pollici TriColor, tetto nero, specchietti neri e piastre paracolpi anteriori e posteriori.

L'Opel Blitz, il nome modello Mokka e la cornice dell'Opel Vizor sono in nero lucido. Il caratteristico profilo è disegnato da una linea rossa che crea un forte contrasto. L'interno presenta un cielo nero, pedali in alluminio e dettagli rossi in tinta. I sedili neri con cuscini laterali in pelle dall'aspetto premium hanno cuciture rosse e finiture di design.