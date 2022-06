Mole Urbana diventa Sport GT, più piccola e funzionale. Palermo: «I clienti rivogliono una Smart». Prezzi da 12mila euro

TORINO - Le ultime riserve sono cadute, Mole Urbana (una gamma di quadricicli elettrici pesanti e leggeri) è una realtà pronta per la produzione. E al MIMO (il Milano Monza Motorshow) debutterà con il look definitivo. La UP-Srl di Umberto Palermo ha acquisito, con l'avallo del Ministero dello Sviluppo Economico, il ramo d’azienda Engineering e Prototipi di Ingegneria Italia Srl (la ex Stola) a Orbassano, nel Torinese. Nello stabilimento di 8.500 metri quadrati coperti (con piazzale annesso di 5.000 mq) verranno allestite entro l'anno le linee di assemblaggio e dal 2023 partirà la produzione di serie. Nel frattempo UP-Srl, che ha ottenuto la licenza di costruttore, prosegue con la produzione di veicoli commerciali e con la sperimentazione dei vari modelli di Mole Urbana nello stabilimento pilota di Rivoli. Al progetto collabora Dekra, che cura l'omologazione. Inoltre la partnership con SmartMETA di Onevo Group consentirà a Mole Urbana di entrare nel mercato della Blockchain, degli NFT e del Metaverso, creando nuove esperienze e modalità di acquisto con certificazione digitale.

Attraverso i canali della new economy potranno essere acquistate le opzioni di vendita dei nuovi veicoli elettrici, e al MIMO i nuovi quadricicli saranno visualizzabili proprio all’interno del Metaverso tramite la piattaforma di Somnium Space, in uno spazio espositivo virtuale. Verranno presentate 2 collezioni limited edition di NFT (File digitali in grado di garantire la proprietà e il certificato di autenticità di un bene fisico e di servizi associati).

"Il progetto Mole Urbana – spiega Palermo, designer e imprenditore - si è concretizzato. Ma con alcune varianti rispetto ai prototipi presentati un anno fa. Molti potenziali clienti mi hanno detto che le vetture erano, o meglio apparivano, troppo grandi. Così le abbiamo rimpicciolite ispirandoci alle dimensioni della prima Smart, ideale per le città. E abbiamo aggiunto una versione glamour, battezzata Sport GT, che per le sue linee arrotondate può catturare l'attenzione dei giovani".

La gamma Mole Urbana è suddivisa in 3 categorie: Sport GT, Comfort e Work. La prima, novità assoluta, è a 2 posti e con un aspetto dinamico, dall'ergonomia sportiva, proposta come quadriciclo leggero o pesante. E' lunga 2,5 metri, larga 1,3 e alta 1,57. Le altre versioni confermano le linee architettoniche "a carrozza" già viste, con abitacolo a 2 posti (Small), 4 posti’e Pick-up (3,2 metri di lunghezza). Work si propone al mondo delivery con capienza per carichi fino a 4,4 metri cubi. Tutte le versioni avranno batterie al litio e saranno dotate di motori che spaziano dai 5,5 ai 17 kWh.

Palermo si è ispirato anche al successo della Citroen Ami. "Dimostra che c'è spazio per questi quadricicli urbani. Il nostro partirà da 12mila euro e puntiamo a venderne 500 il primo anno, per poi salire gradualmente fino a 4.500. Per la versione Sport GT abbiamo modificato l’intera sezione superiore e tagliato la linea di cintura. Ci sarà anche una declinazione scoperta, da roadster. Ci ha aiutati molto la tecnologia con termoformatura di pannelli di Abs, in granuli riciclati. La sicurezza è garantita, con la cellula abitativa di alluminio che fa da rollbar".

Umberto Palermo porterà al MIMO anche una one-off con motore termico tradizionale, la Franca roadster: "Questa è dedicata al mondo del sogno e della passione, che dobbiamo preservare perché l'imposizione dell'elettrico sta distruggendo più di cento anni di cultura motoristica". La sportivissima Franca esposta sarà cammuffata, per svelarsi integralmente solo nel Metaverso.

“Il dovere di un designer – aggiunge - è trovare soluzioni sia nella sfera della pura utilità che in quella delle emozioni ancestrali. Il piacere di ascoltare il rombo del motore accompagnato da forme mozzafiato rimarranno indelebili nella sfera del piacere”. La fuoriserie di Mole Costruzione Artigianale è lunga 4,68 metri, con telaio tubolare in acciaio e un potente motore termico a 8 cilindri.