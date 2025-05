Mole Urbana lancia nuova gamma Lavoro di quadricicli elettrici. Ci sarà anche un modello per lo street food

Prima del lancio commerciale previsto per settembre Mole Urbana anticipa la nuova gamma «Lavoro»: quadricicli elettrici «compatti e 99% Made in Italy» per il mondo del lavoro. Una linea progettata per rispondere alle esigenze quotidiane di artigiani, venditori ambulanti, servizi locali, street food, logistica urbana e allestitori, senza dimenticare il mondo degli sportivi. Elemento distintivo - spiega il designer Umberto Palermo - è la configurazione a quattro ruote per garantire massima stabilità e sicurezza operativa, mentre l'assetto bilanciato consente manovre fluide, frenate affidabili e pieno controllo anche su percorsi complessi come mercati, borghi e centri storici.

Nonostante la struttura robusta - sottolinea Palermo - ogni veicolo mantiene un profilo compatto, con solo 1,30 metri di larghezza, ideale per muoversi negli spazi stretti dei centri urbani, senza compromettere la capacità di carico. Ci sarà anche il modello speciale «Mole Urbana Food», dedicato al mondo dello street food. Il lancio ufficiale è previsto per settembre, ma Mole Urbana anticipa le cinque configurazioni principali della linea Lavoro: saranno disponibili in due misure principali: 2,65 metri e 3,30 metri, per adattarsi alle esigenze operative più diverse, consentendo l'integrazione moduli attrezzati e allestimenti specifici. Saranno dotati di motorizzazione elettrica a zero emissioni per rispondere alle richieste di sostenibilità, accesso alle Ztl e silenziosità nei contesti urbani e turistici.