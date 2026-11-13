Monjaro EM-i, dopo la passerella del Salone di Parigi debutta in Italia il Suv plug-in di Geely da 334 cv

Dalla passerella del Salone di Parigi alle strade italiane. Geely porta a Roma, per il primo contatto su strada, la nuova Monjaro EM-i, suv ibrido plug-in di segmento D che arriverà nelle concessionarie a gennaio 2027 con prezzi a partire da 41.900 euro. Un modello con cui il costruttore cinese punta a rafforzare la propria presenza in Europa, facendo leva su tecnologia, dotazioni e un posizionamento competitivo. Lunga 4,8 metri, la Monjaro EM-i abbina un motore turbo benzina 1.5 a un sistema elettrificato disponibile in due configurazioni. La versione Max a trazione anteriore sviluppa 273 cv, mentre la Ultra AWD a quattro ruote motrici raggiunge 334 cv e 667 Nm di coppia, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. Due anche le batterie, da 18,4 e 29,8 kWh, per un'autonomia elettrica dichiarata fino a 116 km nel ciclo WLTP e una percorrenza complessiva fino a 922 km.

La versione integrale supporta inoltre la ricarica rapida fino a 78 kW, con tempi dichiarati di circa 15 minuti per passare dal 30 all'80%. Tra gli elementi tecnici spiccano la trazione integrale intelligente e-AWD, che distribuisce la coppia in funzione delle condizioni di guida, e le sospensioni a controllo elettronico CDC, capaci di adattare lo smorzamento in pochi millisecondi. Soluzioni che, insieme alle sei modalità di guida, puntano a coniugare comfort e comportamento dinamico. Immediatamente si percepisce l'assetto in chiave europea, capace di mettere in risalto l'equilibrio tra comfort e controllo della carrozzeria. La potenza della versione AWD rappresenta un ulteriore elemento distintivo. L'abitacolo punta su spazio e contenuti tecnologici, con display centrale da 15,4 pollici, strumentazione digitale da 12,3 pollici e head-up display da 25,6 pollici.

Il bagagliaio offre 633 litri di capacità, che diventano 2.183 abbattendo i sedili posteriori. Non mancano sedili anteriori riscaldati, ventilati e con funzione massaggio. «Geely è un brand che lavora in Europa dal 2010 ed è probabilmente il più europeo tra i marchi cinesi, perché conosce bene il prodotto e le esigenze del cliente europeo», ha spiegato Marco Santucci, Managing Director Jameel Motors per Geely e Zeekr. «La Monjaro rappresenta bene la nostra ambizione: tecnologia, comfort, design e qualità costruttiva solida. Vogliamo proporci come un'alternativa ai marchi tradizionali, con l'obiettivo di offrire prodotti di alto valore a prezzi accessibili. È questo, per noi, il rinascimento tecnologico». Quanto al posizionamento commerciale, la Max a trazione anteriore partirà da 41.900 euro, mentre la Ultra AWD sarà proposta a 44.900 euro.

Accanto alla Monjaro, Geely ha portato in prova in Italia anche la E2, compatta elettrica che in Cina ha superato il milione di unità vendute in due anni. Il suo arrivo sul mercato italiano è previsto con un prezzo d'attacco di 29.900 euro e tre allestimenti, Pro, Max e Ultra. Le prime consegne sono attese già a fine novembre. «Stiamo costruendo un piano industriale di lungo periodo, con prodotti sviluppati in Europa e per l'Europa», ha concluso Santucci, indicando nella capacità di presidiare segmenti di mercato ancora poco coperti uno degli obiettivi del gruppo.