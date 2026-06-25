Morgan Midsummer Coupé, dall’Inghilterra un sogno di mezza estate fatto a mano per soli 9 clienti

Un sogno di mezza estate anzi due. E così, dopo la Midsummer barchetta del 2024, Morgan torna sul tema con la Midsummer Coupé, realizzandola ancora una volta con Pininfarina e in una serie ancora più esclusiva visto che quella con il tetto sarà prodotta in soli 9 esemplari contro i 50 della scoperta.

L’idea di una seconda Midsummer, è venuta nel 2024 proprio in occasione della presentazione della barchetta, parlando con un cliente. Quelli che lavorano con la famosa azienda britannica non solo raccolsero l’idea e pensarono di fare non una semplice versione scoperta, ma di evolvere il concetto originale per esplorare nuove possibilità espressive e nuove tecniche di realizzazione.

A Malvern poi hanno pensato bene di sondare anche altri clienti per verificare che ce ne fossero altri a desiderare una Midsummer e, dopo averli presto trovati, hanno deciso di mettersi al lavoro con il loro partner Pininfarina per sviluppare stile e soluzioni per costruire una Coupé secondo quelli che sono i dettami immutabili di una Morgan vale a dire artigianalità assoluta.

E il risultato effettivamente non è scontato già a livello di design visto che la coda è un po’ diversa e qualche differenza si nota anche in altri particolari come la modanatura che si trova al di sotto dei paraurti e anteriormente fa da spoiler. Diverso anche il disegno dei cerchi forgiati da 19”, con quello della Coupé decisamente più intricato e retrò grazie alle razze sottili che ricordano i raggi.

Ma a stupire più di tutto è come una Morgan viene fatta. La lamiera infatti è sagomata con rulli e morsetti, come si faceva un secolo fa, e poi le parti sono unite con tecniche di saldatura e rivettatura e ribattute, con l’ausilio di martelli e pezzi di legno. Tutto è fatto mano e solo la verifica finale è affidata a strumenti moderni come la scansione digitale e la misurazione laser.

Ma la cosa più sorprendente è che parti strutturali del telaio rimangono in palissandro, come da tradizione per Morgan. La difficoltà maggiore è stata realizzare il tetto unendo parti in metallo, vetro e le finiture in pelle e teak. I pezzi di quest’ultimo sono realizzati utilizzando fogli da 0,6 mm incollati a strati per realizzare forme complesse per poi essere trattati superficialmente e verniciati.

Roba da ebanisteria fine che, insieme alla raffinatezza artigianale e alla pazienza con la quale è realizzato ogni singolo particolare, danno alla Midsummer Coupé un sapore inimitabile che sarà reso ancora più unico attraverso il dialogo continuo tra ogni singolo cliente e gli uomini che lavorano a Malvern, piccola località del Worcestershire, 3 ore di macchina a Ovest di Londra.

Cose che da sempre non spaventano quelli della Morgan, almeno non quanto innestare un tetto su una struttura nata originariamente per non averne. Per farlo, hanno usato rivetti a testa piatta e tecniche di incollaggio e anche il parabrezza, le due parti del tetto e quelle del lunotto sono incollati ottenendo una struttura più rigida con una massa superiore del 2,5% rispetto ad una Supersport.

L’esemplare realizzato in foto è il prototipo che non sarà venduto e sarà trasferito in Olanda a L’Aja, dove si trova la Collezione Lewman, una delle più famose per il valore storico dei pezzi che ospita, dove il pubblico potrà ammirare la Morgan Midsummer come esempio di artigianalità contemporanea prima di tornare a nel Regno Unito ed iniziare a lavorare con i clienti per la realizzazione dei 9 esemplari.

Nessuna parola sulla meccanica che dovrebbe ricalcare quella della Midsummer barchetta, ovvero il 6 cilindri in linea 3 litri biturbo da 340 cv fornito da BMW e accoppiato con il cambio automatico a 8 rapporti della ZF. Dunque garanzia di funzionamento raffinato e anche di prestazioni elevate considerando che la massa della coupé britannica è sicuramente assai più contenuta di una Serie 3.

Anche per il prezzo le bocche sono cucite e del resto parlarne non ha senso per una vettura che sarà realizzata a mano e su misura per ciascuno dei 9 clienti che se la potranno portare nel garage dopo averla vista costruire passo dopo passo scegliendone ogni dettaglio. Un’unicità che, unita al design senza tempo delle Morgan, renderà la Midsummer Coupé un vero sogno di mezza estate.