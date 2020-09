Mustang Mach-E, il Suv Ford con cuore elettrico e stile europeo. L'autonomia arriva a 610 km

LOMMEL - Un'auto elettrica e pulita che però non rinuncia alla sua esperienza di guida in puro stile Mustang. Il team Ford si è fortemente impegnato, nel corso della sessione Testing Facility di Ford a Lommel, in Belgio, in questa direzione. Sospensioni, sterzo, propulsore e persino le caratteristiche delle varie tecnologie di assistenza alla guida sono state realizzate per sviluppare Mustang Mach-E in modo che fosse in grado di soddisfare le aspettative dei clienti europei del primo suv Ford elettrico.

''Grazie alle tecnologie odierne possiamo personalizzare un veicolo nel mondo virtuale in modo che i nostri primi prototipi siano già sulla buona strada per offrire il giusto carattere. Tuttavia, l'ultimo 10%, il più critico, può essere definito solo su strada - ha affermato Geert Van Noyen, Manager, Vehicle Dynamics, Ford Europa - La piattaforma elettrica equilibrata e reattiva di Mustang Mach-E ci ha permesso di personalizzarne al massimo l'esperienza di guida, sia sulle tortuose strade di montagna Trollstigen della Norvegia, sia sulle autostrade tedesche ad alta velocità ma anche per le strade sconnesse inglesi''.

La chiave del carattere sportivo di Mustang Mach-E è costituita dai motori elettrici che alimentano le ruote e la batteria situata centralmente, sotto il pianale tra i due assi, così posizionata per garantire un baricentro più basso.

Gli ingegneri Ford hanno fornito un tocco europeo distintivo al suv dell'Ovale Blu con il cuore Mustang, sfruttando gli oltre 100 km di pista del Centro Prove di Lommel - che ricreano le diverse superfici stradali, dal pavé belga ai ciottoli francesi, e presentano repliche di superfici stradali di paesi tra cui Regno Unito, Germania e Spagna.

Le strade europee tipicamente più strette e tortuose, con limiti di velocità più elevati rispetto a quelle di altri continenti, richiedono elementi di guidaad hoc, come lo sterzo preciso e reattivo, supportato da impostazioni appositamente tarate per ammortizzatori, molle e barre antirollio del sistema di sospensione.

Anche gli pneumatici sono stati scelti per offrire l'equilibrio ideale tra aderenza e comfort di marcia sull'ampia varietà di superfici stradali e condizioni meteorologiche del continente europeo.

La guida di Mustang Mach-E è ancora più reattiva alle alte velocità, tipiche delle autostrade europee. La valutazione delle caratteristiche di guida ad alta velocità del suv elettrico - compreso il perfezionamento degli interni - si è svolta sulle autostrade tedesche e sul circuito sopraelevato, da 4.2 km, della struttura di Lommel, a 220 km/ h.

Le tecnologie di assistenza alla guida, tra cui Adaptive Cruise Control con Stop & Go, Speed Sign Recognition e Lane Centring, sono in grado di interpretare i segnali e le indicazioni stradali in tutto il continente, per garantire ai conducenti di beneficiare della stessa esperienza di guida intuitiva e senza stress, indipendentemente da dove vivano, lavorino o siano in vacanza.

La capacità di modulare l'esperienza di guida di Mustang Mach-E non è solo nelle mani degli ingegneri Ford. I conducenti possono scegliere tra le modalità di guida Whisper, Active e Untamed. Ogni modalità offre driving dynamics specifici, arricchiti da un'esperienza sensoriale distintiva, come l'illuminazione interna e le animazioni nel pannello di controllo.

Inoltre, Ford ha recentemente completato un tour di Mustang Mach-E in Norvegia - uno dei mercati più interessanti, in Europa, per i veicoli elettrificati - che ha messo in evidenza le performance di efficienza energetica e ha fornito preziose informazioni sull'utilizzo quotidiano attraverso l'infrastruttura di ricarica esistente.

In condizioni reali, nella versione con trazione integrale e batteria extended range e un'autonomia stimata di 540 km (WLTP), Mustang Mach-E ha superato le aspettative di efficienza, viaggiando ininterrottamente da Oslo a Trondheim per 484 km e terminando il viaggio con il 14% di capacità residua della batteria.

Nella versione con trazione posteriore e batteria extended range, l'autonomia stimata è di 610 km secondo il protocollo WLTP.