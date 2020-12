Mustang Mach-e, la purosangue elettrica dallo spirito selvaggio. Arriva a inizio 2021, due batterie: potenza fino a 487 cv

ROMA -Il prossimo anno si aprirà con l'arrivo sul mercato della prima full electric di Ford. E non poteva che essere un'auto dal cuore Mustang capace di esaltare le prestazioni e lo stile, tutto rivisto in chiave green, viaggiando completamente a zero emissioni, con un'autonomia dichiarata di 610 km nel ciclo WLTP.Grazie al motore alimentato a batteria il primo suv della famiglia Mustang, disponibile in versione con trazione posteriore e con trazione integrale, passa da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi. La possibilità di scegliere tra la batteria standard o extended range elimina la preoccupazione sull'autonomia, che può arrivare fino a 610 km di autonomia WLTP.

In materia di comfort e tecnologia di assistenza alla guida, Ford si affida al sistema SYNC di nuova generazione che apprende dai comportamenti del conducente per offrire raccomandazioni che fanno risparmiare tempo. Phone-As-A-Key consente, tramite smartphone, di aprire l'auto senza utilizzare la chiave.

Intelligent Range calcola precisamente l'autonomia residua utilizzando la connettività cloud. Inoltre, le nuove tecnologie Ford di guida assistita, parcheggio e prevenzione degli incidenti offrono un'esperienza di guida intuitiva e a prova di stress.Questo suv a cinque posti con profilo tipicamente coupé migliora, inoltre, le sue funzionalità nel tempo grazie agli aggiornamenti Over-the-Air.

La nuova piattaforma è stata sviluppata da Ford Team Edison per sfruttare al meglio la distribuzione del peso e la potenza di coppia dell'alimentazione completamente elettrica, a vantaggio delle prestazioni. Sia nella versione con batteria standard, con 288 celle e 68 kWh (utilizzabili), sia nella variante ad autonomia estesa, con 376 celle e 88 kWh (utilizzabili), la batteria agli ioni di litio è collocata in posizione centrale tra gli assi e sotto il pianale per un baricentro basso che supporta la linea sportiva della Mustang. Nella versione a trazione posteriore, la potenza della batteria viene trasferita a un nuovo motore a corrente alternata, raffreddato a olio e montato posteriormente, nonché a un motore aggiuntivo anteriore.

La versione con trazione posteriore sviluppa 269 CV con batteria standard, 294 CV con batteria extended range e 430 Nm di coppia per un'accelerazione da 0 a 100 km/h da 6,1 a 6,2 secondi. C'è poi la Mustang Mach-e con trazione integrale che sviluppa 269 CV con batteria standard, 351 CV con batteria extended range e 580 Nm di coppia per un'accelerazione da 0 a 100 km/h da 5,1 a 5,6 secondi. È disponibile anche una versione speciale, Mach-E First Edition con trazione integrale e batteria extended range che sviluppa 351 CV, 580 Nm di coppia e accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi. Infine, per i puristi della guida sportiva, Mustang Mach-E GT con trazione integrale e batteria extended range sviluppa 487 CV, 860 Nm di coppia e accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi.

I motori ad alta efficienza energetica garantiscono fino a 610 km di autonomia WLTP nella versione a trazione posteriore e fino a 540 km nella versione a trazione integrale e nella First Edition. La ricarica è semplice e veloce: disponibile nelle versioni da 7,4 kW e 11 kW, il caricabatterie da parete può ricaricare la batteria della Mustang Mach-E dal 10% all'80% in circa 6 ore.

Nell'auto fa il suo debutto il sistema SYNC di nuova generazione con machine learning che comprende le abitudini del conducente nel tempo. Apple CarPlay e Android Auto sono preinstallati senza costi aggiuntivi. Il display touchscreen full HD da 15,5" è dotato di un'interfaccia semplificata; la connettività è ulteriormente migliorata grazie a SYNC AppLink.

Se la tecnologia risulta davvero portata ai massimi livelli, anche lo stile non è da meno. Dall'esterno il design Mustang è immediatamente riconoscibile grazie ad elementi caratteristici come il cofano, i fianchi scolpiti, i fari aggressivi e i fanali di coda a tre barre. All'interno lo spazio è massimizzato: il vano di carico dietro i sedili posteriori, pari a 402 litri, e quello dietro i sedili anteriori, pari a 1.420 litri, sono integrati da un vano portabagagli anteriore di 81 litri aggiuntivi. Prezzi a partire da 49.900 euro.