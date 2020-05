Mustang Mach-E, il Suv elettrico di Ford che si aggiorna online. 0-100 km/h in meno di 4" e 600 km di autonomia

La marcia verso il futuro di Ford non poteva appoggiarsi che al suo modello più innovativo, e cioè la Mustang Mach-E, il primo Suv 100% elettrico del brand che nelle linee filanti e aggressive e nel nome scelto non certo a caso rende esplicito omaggio alla più prestigiosa icona sportiva dell'ovale blu.

Alle caratteristiche tecniche che già ne fanno un protagonista annunciato della mobilità prossima ventura – autonomia compresa tra 450 e 600 km, versioni standard con batteria da 75,7 kWh, extended range (batteria da 98,8 kWh) e GT con potenze comprese tra 258 e 465 cv, trazione posteriore o integrale, velocità massima di 180 km orari per il modello base e non comunicata per la GT che comunque promette un'accelerazione 0-100 inferiore ai 4 secondi – si aggiunge una connettività senza pari che consente di mantenere la vettura sempre al passo con l'evoluzione tecnologica anche stando comodamente seduti sul divano di casa.

La Mustang Mach-E dispone infatti di un nuovissimo sistema di aggiornamento del software «on the air» che consente di mantenere sempre la vettura al massimo della forma, sia dal punto di vista delle perfomance dinamiche, sia per quanto riguarda le risorse di intrattenimento e infomobilità in tempi tra l'altro largamente inferiori rispetto a quelli impiegati abitualmente dalle vetture che offrono questa possibilità.

Basta pensare che una buona parte degli aggiornamenti richiede meno di due minuti, e spesso avviene in modo impercettibile per l'utente che può limitarsi – se lo ritiene opportuno – a predisporre l'orario per lui più comodo nel quale la vettura deve procedere autonomamente all'aggiornamento. In pratica, la stessa familiare metodologia che ci consente i mantenere sempre «à la page» il nostro computer. Una procedura wireless che tra l'altro ha il vantaggio di essere «aperta», cioè pronta a mettere e diposizione funzionalità sempre nuove, magari neppure esistenti al momento dell'acquisto dell'auto.

Il nuovo Suv Ford dal nome leggendario dovrebbe sbarcare in Italia – coronavirus permettendolo – con le versioni Mach-E a due ruote motrici e Awd a trazione integrale, in configurazione sia standard sia extended range, con prezzi a partire da 49.900 euro, mentre nulla è stato ancora comunicato circa la disponibilità della perfomante top di gamma GT.