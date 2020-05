Ranger Thunder, nel segno del tuono il super pick-up Ford

MILANO - Si chiama Thunder la più recente serie speciale del Ranger. Con il tuono da cui prende il nome questa diclinazione del massiccio pigk-up Ford condivide l'impatto aggressivo che traspare da ogni dettaglio della sua livrea. Le scelte stilistiche incentrate su contrasti cromatici audaci e decisi ben si abbinano a soluzioni specifiche finalizzate ad aumentare la praticità del mezzo, offrendo contenuti estetici e funzionali più vicini a quelli di un Suv che di un classico veicolo con cassone, destinato prevalentemente a impieghi lavorativi anche pesanti.

Questa nuova declinazione del modello proclamato «International pick-up of the year 2020» viene proposta in Europa con una tiratura limitata a 4.500 esemplari e con un listino italiano non ancora comunicato. «Un prodotto versatile e carismatico – dice Hans Schlep, responsabile Veicoli commerciali di Ford Europa – destinato a rendere ancora più confortevole ed elegante l'offerta del pick-up più venduto sui mercati del Vecchio Continente». Dove la gamma Ranger nel 2019 ha conseguito il record di vendite con 52.500 unità consegnate, ribadendo per il quarto anno consecutivo la leadership della categoria in Italia.

Un successo al quale la nuova versione può dare ulteriore impulso giocando la carta di un'inedita tinta esclusiva – il Sea Grey – che ben si intona sia con i cerchi neri in lega da 18 pollici, sia con le finiture nero opaco della griglia, del paraurti posteriore, delle soglie battitacco e delle maniglie delle porte. A dare un tocco di colore all'insieme povvede il rosso delle finiture della griglia e del badge tridimensionale «Thunder» applicato sulle portiere e sul portellone posteriore, sul quale spicca quasi a tutta larghezza la scritta Ranger in nero opaco.

Analoghi colori e stessa esclusività nell'abitacolo, dove spiccano i sedili in pelle, mentre i gruppi ottici sono full Led e per la prima volta sulla gamma Ranger è stato introdotto un pratico divisore per il vano di carico che può essere chiuso con un'efficace ed elegante copertura scorrevole.

Sviluppata sulla base dell'allestimento Trailhawk, la nuova serie speciale ne condivide la carrozzeria doppia cabina (4 porte e 5 posti) e il powertain costituito dal bi-turbodiesel 2.0 Ecoblue da 213 cv e 500 Nm di coppia massima abbinato al cambio automatico Ford a 10 rapporti e alla sofisticata trazione integrale che ottimizza la motricità in off-road.

Ma anche sull'asfalto il Ranger Thunder esibisce invidiabili doti dinamiche. Il merito è anche della tecnologia «Adaptive shift scheduling» che, dopo aver studiato e imparato lo stile di guida, è in grado di garantire sempre i cambi di marcia più adatti, ottimizzando così in tutte le situazioni il mix tra prestazioni, consumi e precisione di guida.