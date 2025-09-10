New Peugeot 308, tante alimentazioni per i gusti e le esigenze di ogni cliente

PARIGI - L’automobile per tutti i gusti è quella che puoi scegliere per lo stile e poi metterci il motore che vuoi. Questo è uno – e sicuramente non il solo – dei pregi della Peugeot 308, la compatta che il marchio francese rinnova a metà della sua terza generazione per renderla ancora più appetibile per stile, tecnologia, comfort, sicurezza e infine la possibilità di scegliere quattro diverse tipologie di motore in modo da affrontare un mercato i cui clienti procedono con passi diversi verso le emissioni zero. Intanto la 308 rinnovata si aggiornando il frontale con gli stessi canoni stilistici visti sulle Peugeot più recenti, con una calandra a bande “sfumate”, una nuova graffiante, firma luminosa e infine qualche piccolo affinamento aerodinamico.

Per la carrozzeria si possono avere inoltre due tonalità di blu – una specifica per la berlina 5 porte e l’altra per la Station Wagon – e qualche modifica è apprezzabile anche appena entrati nell’abitacolo lasciando identica l’impostazione di guida i-Cockpit, con la strumentazione visivamente sopra la corona del volante di dimensioni ridotte e forma squadrata. Raffinato l’uso di alluminio e Alcantara per le finiture e i sedili che sono certificati AGR, riscaldabili e dotati di massaggio mentre il sistema infotelematico con schermo da 10”, completo di ChatGPT, beneficia di un software e app aggiornati e di servizi online disponibili in due livelli. Invariate sono l’abitabilità e la capacità del bagaglio, che per le versioni alla spina perde qualcosa e, nel miglior dei casi, raggiunge sulla giardinetta 608-1.631 litri, molto ben sfruttabili e modulabili.

Per i motori, come anticipato, ci sono ben 4 varianti delle quali tre elettrificate: la mid-hybrid con 3 cilindri 1.2 da 145 cv con cambio doppia frizione a 6 rapporti che, seppure sia a soli 48 Volt, riesce a marciare in elettrico fino al 50% del tempo: la plug-in hybrid da 195 cv con il 4 cilindri 1.6, ora con cambio doppia frizione a 7 rapporti e batteria da 17,2 kWh che può andare con il solo motore elettrico per 85 km (20 km più di prima); infine l’elettrica con motore da 115 kW con batteria da 58,4 kWh (55,4 kWh netti) che offre un’autonomia di 450 km (+34 km) e gode di una garanzia per 8 anni o 160.000 km.

Si ricarica a 11 kW in corrente alternata e a 100 kW in continua, inoltre il caricatore ha ora anche la funzione plug&charge, così da fare a meno di tessere e app, e il V2L per alimentare o ricaricare una e-bike o un qualsiasi altro dispositivo fino ad un assorbimento di 3,5 kW. Altra novità positiva è la possibilità di regolare la decelerazione e conseguentemente il recupero dell’energia su 4 livelli attraverso le palette dietro al volante. Un funzione decisamente comoda che prima non era così modulabile. Ed infine c’è una conferma assai gradita ai grandi viaggiatori: il diesel 1.5 con cambio automatico a 8 rapporti, ideale sia per la città sia per i trasferimenti.

La Peugeot 308 rinnovata avrà 5 cinque livelli di allestimento (Style, Allure, GT, Business e GT Exclusive) ad un prezzo che non dovrebbe discostarsi troppo da quello attuale che parte da circa 33mila euro.