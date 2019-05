Nissan amplia gamma X-Trail con 2 nuovi motori Euro 6d Temp: diesel 1,7 litri e benzina da 1,3

ROMA - Nissan amplia la gamma di X-Trail. Il suv più venduto al mondo nel 2017 (822mila unità) è disponibile ora con due nuove motori: un diesel da 1,7 litri e un benzina da 1,3 litri, due motori efficienti con ridotte emissioni di CO2 e minori consumi, abbinabili a cambio manuale a sei marce, cambio automatico Xtronic o cambio automatico a doppia frizione (DCT) a sette velocità.

Nel dettaglio, per quanto riguarda il motore diesel si tratta di un'unità dCi da 1,7 litri e 150 CV; disponibile in versione 2WD e 4WD, con cambio manuale a sei marce o automatico Xtronic CVT. Questo propulsore introduce l'intercooler aria/acqua per il raffreddamento dei gas di scarico e il sistema Selective Catalytic Reduction (SCR) in grado di ridurre le emissioni di NOX.

Il nuovo motore benzina è invece un DIG-T da 1,3 litri e 160 CV, abbinato esclusivamente a due ruote motrici e cambio automatico a doppia frizione DCT. E' caratterizzato da una testata più compatta, nuovi iniettori, nuovo turbocompressore con valvola 'e-waste gate' a controllo elettronico e rivestimento spray dei cilindri per ridurre l'attrito e aumentarne la resistenza. Il cambio DCT a doppia frizione, novità assoluta per la gamma X-Trail, grazie anche all'assenza del convertitore di coppia, offre un'erogazione fluida della potenza, cambi di marcia immediati e migliori accelerazioni da fermi, per un'esperienza di guida ancora più piacevole e divertente.

Inoltre, il sistema di innesto marce elettromeccanico e il peso contenuto contribuiscono a migliorare l'efficienza del cambio. I nuovi propulsori di X-Trail rispettano i recenti standard Euro 6d-Temp in materia di emissioni. Per Nissan X-Trail novità anche in termini tecnologie di assistenza alla guida, grazie all'introduzione del Lane Assist Pack, che contempla il Lane Keep Assist (LKA), che interviene sullo sterzo per mantenere il veicolo al centro della corsia e l'Intelligent Cruise Control (ICC), che aiuta il guidatore a mantenere una distanza costante e adeguata dal veicolo che precede. Novità, infine, anche per quanto riguarda il Safety Shield (pacchetto di tecnologie di sicurezza), ora di serie su tutte le versioni di X-Trail a partire dall'allestimento Acenta.