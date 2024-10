Nissan Ariya NISMO, il marchio sportivo giapponese torna in Europa con un Suv da 435 cv

VIRY-CHÂTILLON – NISMO, la divisione sportiva di Nissan, festeggia i suoi primi quarant’anni di vita tornando in Europa. Apripista d’eccezione è la nuova Ariya, un SUV elettrico in grado di unire alte prestazioni e una tecnologia direttamente derivata dalla Formula E. Pensata per chi cerca una guida emozionante e dinamica, in puro stile NISMO, la Ariya offre ben 435 CV per divertirsi pennellando le curve anche grazie alla trazione integrale gestita dal sistema e-4ORCE.

La Ariya NISMO riesce ad unire la tradizione sportiva del marchio Nissan con un design futuristico e disegnato dal vento. Infatti ogni componente della carrozzeria, oltre al lato estetico, ha una precisa funzione aerodinamica. Le forme del D-SUV, proprio come avviene sulle monoposto di Formula E, sono state accuratamente studiate per massimizzare l’efficienza.

Il paraurti anteriore è stato totalmente ridisegnato per aumentare il carico aerodinamico, sfruttando lo splitter, mentre le fessure sotto i fari aiutano a far defluire i flussi d’aria lungo le fiancate riducendo, così, la resistenza all’avanzamento. Non manca il logo NISMO e il bordo rosso che, partendo dal frontale percorre tutta la fiancata inferiore fino a raggiungere il posteriore della vettura. Il parabrezza inclinato, così come il lunotto, e i cerchi da 20” rendono la vista laterale della Ariya filante e aggressiva.

Anche le fiancate, scolpite grazie all’alternanza di superfici concave e convesse, presentano delle minigonne che hanno lo scopo di incanalare l’aria nel fondo vettura che poi viene espulsa dall’estrattore. Quest’ultimo presenta un design mutuato direttamente dalla monoposto di Formula E, generando ulteriore carico al posteriore. Non mancano alettone e nolder, quest’ultimo posto sulla coda del bagagliaio, a enfatizzare ulteriormente l’animo sportivo del SUV.

Rivisto anche l’abitacolo che fa ampio uso di alcantara. La Nissan Ariya NISMO è dotata di sedili sportivi contenitivi in grado di garantire il corretto sostengo in ogni situazione senza tralasciare il comfort. Pulita e razionale, la plancia presenta pochi tasti fisici per consentire a chi siede dietro il volante di focalizzarsi sulla guida. A tal proposito non manca il cruscotto digitale da 12,3” affiancato da un touch screen, di uguali dimensioni, per l’infotainment. A donare il giusto tocco di sportività ci pensano le impunture rosse, su volante e rivestimenti, così come il logo NISMO. Inoltre ad arricchire l’abitacolo c’è anche l’illuminazione rossa ADDON.

A spingere la Ariya NISMO ci pensano due motori, ciascuno montato sul proprio asse, garantendo così la trazione integrale. Il powertrain offrirà complessivamente 435 CV e una coppia di 600 Nm il tutto supportato da una batteria da 87 kWh (91 kWh lordi). Anche se non è prevista la commercializzazione in Europa, Nissan prevede anche un’altra versione della Ariya dotata di motore singolo da 367 CV e una batteria da 66 kWh.

Oltre che sul motore, i tecnici NISMO hanno lavorato anche sul telaio. Le sospensioni sono dotate di molle e barre stabilizzatrici specifiche rendendo, così, l’anteriore più rigido del 15% e il posteriore del 10% rispetto la vettura standard. Lo sterzo prevede una risposta progressiva: leggero alle basse andature, si irrigidisce con l’aumentare della velocità garantendo una maggior precisione anche nella guida più sportiva.

Non per ultimo, sfruttando l’esperienza maturata in Formula E, il sistema e-4ORCE è in grado di bilanciare la trazione sui due assi. In condizioni normali la potenza dei motori è ripartita al 50% ma, al variare delle condizioni di aderenza e velocità, il software è in grado di spostare fino al 25% della potenza tra gli assi gestendo al meglio la stabilità complessiva della vettura.

La Nissan Ariya NISMO sarà disponibile per il pre-ordine dal 17 ottobre 2024, con prezzi a partire da 65.850 Euro. Inoltre i primi 250 clienti che sceglieranno la vettura nell'esclusivo colore Stealth Gray, simbolo dell’identità NISMO, riceveranno un voucher per la ricarica pubblica gratuita per un anno grazie a Nissan Charge. Per le prime consegne bisognerà attendere l’inizio del 2025.